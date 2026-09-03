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V Novom Sade sa objavil nápis Bulvár Ratka Mladiča
Nálepky s rovnakým nápisom sa v uplynulých dňoch objavili aj na viacerých ďalších miestach v tejto časti mesta.
Autor TASR
Belehrad 3. septembra (TASR) - V štvrti Liman v srbskom meste Nový Sad sa vo štvrtok na jednej z budov objavil veľkoplošný nápis „Bulvár Ratka Mladiča“, ktorý vzhľadom a farebnosťou napodobňuje oficiálne označenie ulíc. Nálepky s rovnakým nápisom sa v uplynulých dňoch objavili aj na viacerých ďalších miestach v tejto časti mesta. S odvolaním sa na novosadský portál 021.rs o tom vo štvrtok informovala agentúra HINA, píše TASR.
Niektorí obyvatelia mesta pripomenuli, že rovnaké nálepky a plagáty s nápisom „Bulvár Ratka Mladiča“ sa v roku 2007 objavili v Belehrade. Vtedy ich vylepovali predstavitelia Srbskej radikálnej strany (SRS) vrátane súčasného prezidenta Aleksandra Vučiča, ktorý bol v tom čase generálnym tajomníkom tejto strany. Rádio Slobodná Európa vtedy informovalo, že členovia strany plagáty verejne vyvesovali na podporu Mladiča.
Odsúdený vojnový zločinec Ratko Mladič, ktorého Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu v Haagu odsúdil za genocídu v Srebrenici, zomrel 27. augusta vo väznici v Haagu vo veku 85 rokov. V niektorých kruhoch v Srbsku ho stále oslavujú ako národného hrdinu a jeho smrť opäť otvorila otázku postoja Belehradu k nemu.
Vučič vo štvrtok informoval, že rodina prevzala Mladičovo telo, ktoré by mali do Srbska dopraviť ešte v priebehu dnešného dňa.
Počas návštevy mesta Čoka na severe krajiny prezident zároveň uviedol, že Mladičov syn Darko by mal v najbližších hodinách alebo dňoch oboznámiť verejnosť s rozhodnutím rodiny o pohrebe. Podľa Vučiča, ktorého citovala agentúra Tanjug, by sa na Mladičovom pohrebe mohli zúčastniť desaťtisíce ľudí.
Niektorí obyvatelia mesta pripomenuli, že rovnaké nálepky a plagáty s nápisom „Bulvár Ratka Mladiča“ sa v roku 2007 objavili v Belehrade. Vtedy ich vylepovali predstavitelia Srbskej radikálnej strany (SRS) vrátane súčasného prezidenta Aleksandra Vučiča, ktorý bol v tom čase generálnym tajomníkom tejto strany. Rádio Slobodná Európa vtedy informovalo, že členovia strany plagáty verejne vyvesovali na podporu Mladiča.
Odsúdený vojnový zločinec Ratko Mladič, ktorého Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu v Haagu odsúdil za genocídu v Srebrenici, zomrel 27. augusta vo väznici v Haagu vo veku 85 rokov. V niektorých kruhoch v Srbsku ho stále oslavujú ako národného hrdinu a jeho smrť opäť otvorila otázku postoja Belehradu k nemu.
Vučič vo štvrtok informoval, že rodina prevzala Mladičovo telo, ktoré by mali do Srbska dopraviť ešte v priebehu dnešného dňa.
Počas návštevy mesta Čoka na severe krajiny prezident zároveň uviedol, že Mladičov syn Darko by mal v najbližších hodinách alebo dňoch oboznámiť verejnosť s rozhodnutím rodiny o pohrebe. Podľa Vučiča, ktorého citovala agentúra Tanjug, by sa na Mladičovom pohrebe mohli zúčastniť desaťtisíce ľudí.