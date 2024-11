V Novom Sade spomínali na obete zrútenia prístrešku stanice

Nový Sad 15. novembra (TASR) – Presne dva týždne po tom, čo sa v Novom Sade zrútil betónový prístrešok nad vchodom do hlavnej železničnej stanice, si občania tohto severosrbského mesta pripomenuli 14 obetí nešťastia. O 11.52 h, teda v čase nehody z 1. novembra, vyšli ľudia do ulíc a 14 minút mlčky stáli, vodiči zastavili svoje vozidlá. Informoval o tom v piatok reportér agentúry DPA.



Na tichú spomienku vyzval občiansky výbor. Každá minúta symbolizovala jedného zo 14 mŕtvych, medzi ktorými sú aj dve deti. Prístrešok sa zrútil na desiatky ľudí. Traja z ťažko zranených sú stále v ohrození života.



Nielen v Novom Sade vyvolala vlnu kritiky skutočnosť, že úrady doteraz neposkytli presvedčivé vysvetlenie príčiny katastrofy. Voči nikomu nebola zatiaľ vyvodená zodpovednosť.



Budova stanice z roku 1964 prešla v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou, ktorú realizovali dve čínske štátne firmy, no prístrešku sa netýkala, čo tiež nebolo zdôvodnené. Kritici vlády za tým vidia korupciu.