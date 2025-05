V Novom Sade vydali Zlatú knihu slovenských rozprávok Dobšinského

Nový Sad 23. mája (TASR) – Archív Vojvodiny v Novom Sade vydal Zlatú knihu slovenských rozprávok Pavla Dobšinského, ktorú zostavila a do srbčiny preložila Zdenka Valentová Belićová, informuje spravodajca TASR.



Do knihy zaradila 40 rozprávok. „Ide o výber z diela Pavla Dobšinského, ktorý vydal Archív Vojvodiny. Vlani vyšla kniha, ktorá je výberom... desiatich rozprávok. Zlatá kniha slovenských rozprávok je rozšíreným vydaním, keďže je v ňom zaradených až štyridsať rozprávok. Ide o rovnaký zdroj, rozprávky sú prekladané zo súborného diela Pavla Dobšinského v podobe, ako ich on napísal, a nie tak, ako sú neskôr spracované,“ uviedla Valentová Belićová pre TASR. Zároveň priblížila, že okrem najtypickejších slovenských rozprávok sa snažila do výberu zaradiť aj také, ktoré obsahujú najdôležitejšie motívy príznačné pre slovenských rozprávkarov.



„V knihe sú rozprávky pre najmladších, to sú rozprávky zo sveta živočíchov, napríklad Ako išlo vajce na vandrovku, Koza odratá a jež alebo Mechúrik Koščúrik. Ďalej sú tu rozprávky, ktoré sú takým zlatým výberom... ako Zlatovláska, Trojruža, Rozprávka o dvanástich mesiačikoch, Soľ nad zlato. Samozrejme, pre slovenské rozprávky sú typickým motívom aj šikovní sedliaci, ktorí majú typickú sedliacku múdrosť. Zároveň sú to aj vtipné rozprávky, takže jedna kapitola je venovaná im. Tiež sú pre slovenské rozprávky typickí hrdinovia siláci, ktorí sú na začiatku každej rozprávky zahriaknutí ako Popolvár alebo Janko Hraško a podobne. Takže celá ďalšia kapitola je venovaná rozprávkam o hrdinoch, ktorí sú silní,“ spresnila Valentová Belićová, ktorá do knihy vybrala aj rozprávky s motívom zlata alebo strachu. Práve tie sú podľa jej slov určené dospelým, keďže sú v nich príznačné aj romantické motívy.