V novom tábore na Lesbose zaznamenali už 243 prípadov nákazy

Atény 21. septembra (TASR) - Hovorca gréckej vlády Stelios Petsas v pondelok oznámil, že medzi tisícmi uchádzačov o azyl, ktorých prijali do nového tábora na gréckom ostrove Lesbos, malo pozitívny test na koronavírus už vyše 200 ľudí. Nový provizórny stanový tábor postavili pre migrantov, ktorí prišli o prístrešie v dôsledku ničivých požiarov v tábore Moria, informovala agentúra AP.



Petsas na pravidelnom brífingu povedal, že otestovali už 7064 ľudí, ktorí prišli do nového tábora Kara Tepe, a 243 z nich malo pozitívny výsledok testu.



Priemerný vek ľudí s potvrdenou pozitivitou bol 24 rokov a väčšina z nich bola bezpríznaková, dodal Petsas. Otestovali aj ďalších 160 ľudí, prevažne policajtov a administratívnych pracovníkov, ktorí prišli s migrantmi do kontaktu, a všetci boli negatívni na koronavírus.



Hovorca doplnil, že pozitívne prípady z Lesbosu budú pridané k oficiálnym pondelkovým koronavírusovým údajom Grécka. Grécke zdravotnícke úrady zverejňujú denné štatistiky o šírení koronavírusu každý večer.



Vyše 12.000 uchádzačov o azyl zostalo bez prístrešia pred takmer dvoma týždňami, keď požiare počas dvoch nocí po sebe preľudnený tábor Moria na Lesbose. Grécke úrady uviedli, že požiare úmyselne založila malá skupina Afgancov, nahnevaných prísnymi karanténnymi obmedzeniami a nariadením izolácie po tom, čo v tábore malo 35 ľudí pozitívne testy na ochorenie COVID-19.



Migranti následne strávili niekoľko nocí v zlých podmienkach na okraji cesty v provizórnych prístreškoch a zorganizovali najmenej dva protesty, na ktorých sa zúčastnili tisíce ľudí. Žiadali, aby mohli z ostrova odísť.



Úrady vybudovali nové zariadenie, pozostávajúce z rodinných stanov, na starej strelnici v pobrežnej oblasti Lesbosu. Cez víkend spustili aj kampaň, aby presvedčili migrantov, čo spali pod holým nebom, aby išli do nového tábora. Mnohí to urobili.



Iní migranti však stále spia na poliach a v olivovom háji pri pozostatkoch tábora Moria. Úrady sa ich podľa očakávania pokúsia v najbližších dňoch premiestniť do spomínaného nového tábora.



Grécko najnovšie zažíva nárast v prípadoch nákazy koronavírusom a denný počet prípadov často presiahne 300. Stúpa aj počet úmrtí a ľudí na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS).



Grécko s takmer 11 miliónmi obyvateľov zatiaľ celkovo zaznamenalo niečo vyše 15.000 potvrdených pozitívnych prípadov a 338 úmrtí na COVID-19.