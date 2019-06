V novom zložení EP sú etnické menšiny slabo zastúpené

Podľa prvých prieskumov ENAR v novom zložení EP bude 30 poslancov, ktorí nie sú zadefinovaní ako bielej rasy, pričom sa ich počet zníži na 24 po plánovanom odchode Spojeného kráľovstva z EÚ.

Brusel 4. júna (TASR) - Etnické menšiny budú v novom zložení Európskeho parlamentu (EP) nedostatočne zastúpené. Uviedla to v utorok Európska sieť proti rasizmu (ENAR) v správe pre médiá.



ENAR, ktorá zoskupuje mnohé mimovládne organizácie pôsobiace v Európe, vo svojej správe upozornila, že výsledky volieb do europarlamentu, ktoré sa konali v období od 23. do 26. mája, znamenajú, že v parlamentnom volebnom období 2019-2024 budú mať etnické menšiny z krajín EÚ len 36 zo 751 poslancov zákonodarného zboru EÚ. To znamená len päť percent z celkového počtu europoslancov, pričom ENAR odhaduje, že rasové a etnické menšiny majú v krajinách EÚ najmenej desaťpercentný podiel na populácii.



Podľa prvých prieskumov ENAR v novom zložení EP bude 30 poslancov, ktorí nie sú zadefinovaní ako "bielej rasy", pričom sa ich počet zníži na 24 po plánovanom odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. K tomu by malo dôjsť najneskôr 31. októbra tohto roku.



V končiacom legislatívnom období EP (2014 - 2019) bolo v tejto inštitúcii 18 poslancov inej ako bielej rasy.



Podľa správy ENAR takéto slabé zastúpenie etnických a rasových menšín možno pripísať "štrukturálnemu rasizmu", sociálnemu vylúčeniu, priamej diskriminácii v rámci hlasovacieho procesu a slabému podielu kandidátov z etnických menšín na volebných listinách.



ENAR pri tejto príležitosti zdôraznila, že inštitúcie EÚ a členské štáty Únie musia prijať jasné opatrenia, ktoré zabezpečia, že nebude dochádzať k diskriminácii pri zostavovaní kandidátok politických strán alebo pri tvorbe štruktúr európskych inštitúcii.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)