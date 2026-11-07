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V novozélandských voľbách je súboj dvoch hlavných strán veľmi tesný
Volebné miestnosti sa zatvorili o 19.00 h miestneho času (7.00 h SEČ).
Autor TASR,aktualizované
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Wellington 7. novembra (TASR) - V piatkových parlamentných voľbách na Novom Zélande je podľa priebežných výsledkov takmer vyrovnaný súboj medzi konzervatívnou vládnou Národnou stranou a opozičnou Labouristickou stranou. Rozdiel medzi nimi je len niečo cez 900 hlasov. Po sčítaní 50 percent to oznámila volebná komisia. Volebné miestnosti sa zatvorili o 19.00 h miestneho času (7.00 h SEČ). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Z dosiaľ sčítaných viac než 1,7 milióna hlasov získala Labouristická strana podľa komisie 29,48 percenta, zatiaľ čo Národná strana 29,43 percenta. Tretí sú Zelení s 13,84 percenta a štvrtou pravicovo-liberálna strana ACT New Zealand s 10,74 percenta. Pod desať percent má protiimigračná New Zealand First (9,54 %) , Strana príležitostí (5,57 %) a strana TPM (0,58 %), ktorá zastupuje záujmy pôvodných obyvateľov Maorov. Hranica na potrebná na vstup do parlamentu je päť percent.
V končiacom volebnom období pôsobilo v 120-člennom parlamente šesť politických strán. Novozélandský zmiešaný volebný systém počíta s vytváraním koalícii a očakávaný tesný výsledok tohtoročných volieb znamená, že do vládnej koalície sa takmer určite zapojí jedna alebo viacero menších strán.
Ani Labouristická strana, ani Národná strana podľa projekcií citovaných AFP nezíska v parlamente dostatok kresiel na to, aby mohla vládnuť sama.
„Úprimne povedané, myslím si, že Národná strana má o niečo viac hlasov, než sme očakávali,“ priznal labouristický poslanec Kieran McNulty v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu TVNZ.
Vzhľadom na veľmi tesné rozdiely v prieskumoch pred voľbami sa pozornosť sústredila na menšie strany, predovšetkým však na novú centristickú Stranu príležitostí. Vedie ju bývalá konzultantka spoločnosti KPMG Qiulae Wongová, ktorá je v prípade zvolenia ochotná spolupracovať s ktoroukoľvek z dvoch hlavných strán.
Predvolebnej kampani dominovali najmä rastúce životné náklady, stagnujúca ekonomika a najvyššia nezamestnanosť za viac ako desať rokov.
Z dosiaľ sčítaných viac než 1,7 milióna hlasov získala Labouristická strana podľa komisie 29,48 percenta, zatiaľ čo Národná strana 29,43 percenta. Tretí sú Zelení s 13,84 percenta a štvrtou pravicovo-liberálna strana ACT New Zealand s 10,74 percenta. Pod desať percent má protiimigračná New Zealand First (9,54 %) , Strana príležitostí (5,57 %) a strana TPM (0,58 %), ktorá zastupuje záujmy pôvodných obyvateľov Maorov. Hranica na potrebná na vstup do parlamentu je päť percent.
V končiacom volebnom období pôsobilo v 120-člennom parlamente šesť politických strán. Novozélandský zmiešaný volebný systém počíta s vytváraním koalícii a očakávaný tesný výsledok tohtoročných volieb znamená, že do vládnej koalície sa takmer určite zapojí jedna alebo viacero menších strán.
Ani Labouristická strana, ani Národná strana podľa projekcií citovaných AFP nezíska v parlamente dostatok kresiel na to, aby mohla vládnuť sama.
„Úprimne povedané, myslím si, že Národná strana má o niečo viac hlasov, než sme očakávali,“ priznal labouristický poslanec Kieran McNulty v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu TVNZ.
Vzhľadom na veľmi tesné rozdiely v prieskumoch pred voľbami sa pozornosť sústredila na menšie strany, predovšetkým však na novú centristickú Stranu príležitostí. Vedie ju bývalá konzultantka spoločnosti KPMG Qiulae Wongová, ktorá je v prípade zvolenia ochotná spolupracovať s ktoroukoľvek z dvoch hlavných strán.
Predvolebnej kampani dominovali najmä rastúce životné náklady, stagnujúca ekonomika a najvyššia nezamestnanosť za viac ako desať rokov.