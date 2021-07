V obchodoch a interiéroch vo Viedni sú rúška povinné aj po 22. júli

Viedeň 21. júla (TASR) - V rakúskej metropole Viedeň - na rozdiel od ostatných spolkových krajín - bude aj po 22. júli povinné nosiť vo všetkých druhoch predajní rúško. Toto opatrenie sa týka aj stretnutí a podujatí konaných vo vnútorných priestoroch. Príslušná vyhláška bude vydaná čoskoro, informoval v utorok agentúru APA úrad viedenského starostu Michaela Ludwiga.



Ten sa v uplynulých dňoch opäť stretol na konzultáciách s odborníkmi. Zachovanie nosenia rúšok zdôvodnil rýchlym šírením koronavírusovevého variantu delta. Podľa Ludwiga treba urobiť všetko pre to, aby sa počet nakazených udržal na nízkej úrovni. "Príliš vysoké čísla majú vplyv na Viedeň ako ekonomické centrum a mali by negatívny vplyv aj na čísla zamestnanosti," uvádza sa vo vyhlásení starostu Viedne.



Ludwig tiež potvrdil, že každému Viedenčanovi budú naďalej bezplatne k dispozícii kloktacie testy. "Pravidelné testovanie zaisťuje, že prípady (nákazy) môžu byť včas identifikované a izolované. Mnoho krajín a miest doma i v zahraničí nasleduje náš príklad," zdôraznil Ludwig. Postupne sa tiež rozšíri počet očkovacích centier a budú pokračovať pravidelné nočné kontroly v gastronomických prevádzkach.



Rozhodnutie vedenia mesta kritizoval šéf združenia obchodníkov Rainer Will, podľa ktorého sa "státisíce zamestnancov" dostali na pokraj svojich síl, sťažujú sa na problémy s dýchaním a príznaky vyčerpania, najmä počas súčasných horúčav. Od zrušenia povinosti nosenia rúšok si predajcovia sľubovali stabilizáciu situácie po poldruha roku protikoronových opatrení. Viedenskí predajcovia sa teraz obávajú dalších značných strát a predpoklajú, že veľa zákazníkov pôjde radšej nakupovať mimo hlavného mesta.



V Rakúsku pribudlo za 24 hodín 431 nakazených, čo je o 99 viac ako pred týždňom. Najviac infikovaných zaznamenali vo Viedni (109), Hornom Rakúsku (79) a Salzbursku (67). Vykonalo sa 65.627 testov PCR, ich pozitivita tak dosiahla 0,66 percenta. Nebolo zaznamenané nové úmrtie. Z nemocníc prepustili 13 pacientov, na jednotkách intenzívnej starostlivosti ubudlo osem osôb.