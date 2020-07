V hornorakúskej obci sa koronavírusom nakazilo 62 zamestnancov hotelov

St. Wolfgang 28. júla (TASR) - V turisticky vyhľadávanej hornorakúskej obci St. Wolfgang im Salzkammergut zaznamenali do pondelňajšieho večera 62 prípadov nákazy koronavírusom, ktorá sa rozšírila medzi zamestnancami tamojších hotelov. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na vyhlásenie krízového štábu spolkovej krajiny Horné Rakúsko.



Na výsledky testov čaká ešte 38 osôb. Celkovo bolo vykonaných 1183 testov. Nákaza koronavírusu postihla v obci St. Wolfgang dosiaľ celkovo 17 hotelov a jeden obchod. Infekcia sa rozšírila aj v jednom z hostincov a na kúpalisku v meste Ried/St. Gilgen v Salzbursku a v hostinci v meste Stobl.



Symptómy súvisiace s koronavírusovým ochorením sa začali prejavovať u jednej z hotelových pracovníčok v meste St. Wolfgang minulý utorok. Ešte v ten istý deň ju otestovali a v stredu ráno bol krízový štáb informovaný o pozitívnom výsledku. Následne spustili tamojší zdravotníci rozsiahle testovanie a dohľadali aj kontakty jednotlivých ľudí. Informácie o ohnisku nakazených sa na verejnosť však dostali až v piatok, keď tam evidovali osem potvrdených prípadov.



Aktuálne je možné vychádzať z toho, že ohnisko nákazy je ohraničené, povedali na tlačovej konferencii členovia krízového štábu Carmen Breitwieserová a Tilman Königswieser.



Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer v pondelok na okraj tlačovej konferencie v Salzburgu uviedol, že v St. Wolfgangu či v jeho jednotlivých častiach sa o zavedeniu karantény neuvažuje, píše rakúska stanica ORF. Dôvodom je podľa Nehammerových slov, že tamojšie úrady dokázali toto ohnisko nákazy rýchlo identifikovať a ľudí izolovali. Takisto sa nepočíta ani s uzatvorením zasiahnutých prevádzok. Cieľom je vyhnúť sa celoplošným opatreniam, vysvetlil.



Poradkyňa krajinskej vlády pre oblasť zdravotníctva Christine Haberlanderová zdôraznila, že skôr než o to, aký počet prípadov nakazených evidujú, ide o to, aby bolo možné odhaliť reťazce nákazy. Z tohto hľadiska je situácia pod kontrolou, uviedla.