V oblasti Afrického rohu čelí hrozbe hladomoru až 18,4 milióna ľudí

Nairobi 13. júna (TASR) - V oblasti Afrického rohu čelí - po dvoch rokoch sucha - hrozbe hladomoru až 18.4 milióna ľudí. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). TASR správ prevzala z agentúry DPA.



V Somálsku, Keni a Etiópii v súčasnosti trpí 7,1 milióna detí podvýživou, pričom až v dvoch miliónoch prípadov ide o ťažkú podvýživu. OCHA upozornila na to, že do septembra sa v tomto regióne môže počet ľudí trpiacich hladom vyšplhať až na 20 miliónov.



Potravinovú krízu v Africkom rohu umocňuje i fakt, že v dôsledku nedostatku vody a potravy uhynulo približne sedem miliónov hospodárskych zvierat. Pre kočovné a polokočovné kmene v tejto oblasti znamená úhyn dobytka, oviec a kôz nielen stratu živobytia, ale aj nedostatok mlieka, ktorý viedol k podvýžive detí.



Situáciu zhoršila aj Ruskom rozpútaná vojna na Ukrajine, ktorá v Africkom rohu ovplyvnila narastajúce ceny potravín a zavinila nedostatočné dodávky obilia.



Podľa OCHA v tomto regióne vyschlo množstvo studní a ceny za vodu sa v porovnaní s vlaňajškom zvýšili až o 71 percent. Nedostatok vody rovnako vedie k zhoršeným hygienickým podmienkam a následným zdravotným problémom.



OSN tvrdí, že vlády postihnutých krajín nemajú prostriedky na to, aby takúto vážnu situáciu vyriešili. Zatiaľ sa pritom nepodarilo vyzbierať dosť finančných prostriedkov ani od medzinárodných darcov. Podľa výpočtov OCHA bude totiž na pomoc tomuto regiónu len v nadchádzajúcich mesiacoch potrebná suma 1,6 milióna eur.