Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 25. december 2025
< sekcia Zahraničie

V oblasti Damasku zadržali predstaviteľa Islamského štátu

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

K ich zadržaniu došlo menej než dva týždne po útoku v stredosýrskom meste Palmýra, pri ktorom zahynuli dvaja americkí vojaci a jeden americký civilista.

Autor TASR
Damask 25. decembra (TASR) – Sýrske úrady v stredu v rámci spoločnej operácie s medzinárodnou koalíciou vedenou Spojenými štátmi zadržali vysokopostaveného predstaviteľa Islamského štátu (IS) pre oblasť Damasku. S odvolaním sa na zdroj z bezpečnostných zložiek o tom v noci na štvrtok informovala agentúra AFP.

Zadržaný bol identifikovaný ako Tahá az-Zúbí, známy aj ako abú Umar Tabíjá, ktorý pôsobil ako líder IS v Damasku. Spolu s ním sa do rúk bezpečnostných zložiek dostalo aj niekoľko ďalších osôb.

K ich zadržaniu došlo menej než dva týždne po útoku v stredosýrskom meste Palmýra, pri ktorom zahynuli dvaja americkí vojaci a jeden americký civilista. Washington uviedol, že útok v Palmýre spáchal osamelý strelec IS.

Naše špecializované jednotky v spolupráci s riaditeľstvom generálnej spravodajskej služby a silami medzinárodnej koalície vykonali presnú bezpečnostnú operáciu zameranú na úkryt IS,“ objasnil podľa AFP sýrsky generál Ahmad ad-Dalátí.

Prednedávnom, 20. decembra, sa objavila správa, že pri amerických úderoch, ktoré boli odvetou za útok z 13. decembra v Palmýre, zahynulo päť príslušníkov IS.

Incident v Palmýre bol prvý svojho druhu od zosadenia dlhoročného vládcu Bašára Asada v decembri 2024. Sýrske úrady uviedli, že páchateľ bol príslušníkom bezpečnostných zložiek, ktorý mal byť prepustený pre svoje „extrémistické islamistické názory“.
.

Neprehliadnite

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika

Prezident absolvoval tradičnú vianočnú vizitu na detskej onkológii

VIDEO: Premiér Robert Fico prekorčuľoval tunel Višňové

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty