V oblasti Damasku zadržali predstaviteľa Islamského štátu
K ich zadržaniu došlo menej než dva týždne po útoku v stredosýrskom meste Palmýra, pri ktorom zahynuli dvaja americkí vojaci a jeden americký civilista.
Autor TASR
Damask 25. decembra (TASR) – Sýrske úrady v stredu v rámci spoločnej operácie s medzinárodnou koalíciou vedenou Spojenými štátmi zadržali vysokopostaveného predstaviteľa Islamského štátu (IS) pre oblasť Damasku. S odvolaním sa na zdroj z bezpečnostných zložiek o tom v noci na štvrtok informovala agentúra AFP.
Zadržaný bol identifikovaný ako Tahá az-Zúbí, známy aj ako abú Umar Tabíjá, ktorý pôsobil ako líder IS v Damasku. Spolu s ním sa do rúk bezpečnostných zložiek dostalo aj niekoľko ďalších osôb.
K ich zadržaniu došlo menej než dva týždne po útoku v stredosýrskom meste Palmýra, pri ktorom zahynuli dvaja americkí vojaci a jeden americký civilista. Washington uviedol, že útok v Palmýre spáchal osamelý strelec IS.
„Naše špecializované jednotky v spolupráci s riaditeľstvom generálnej spravodajskej služby a silami medzinárodnej koalície vykonali presnú bezpečnostnú operáciu zameranú na úkryt IS,“ objasnil podľa AFP sýrsky generál Ahmad ad-Dalátí.
Prednedávnom, 20. decembra, sa objavila správa, že pri amerických úderoch, ktoré boli odvetou za útok z 13. decembra v Palmýre, zahynulo päť príslušníkov IS.
Incident v Palmýre bol prvý svojho druhu od zosadenia dlhoročného vládcu Bašára Asada v decembri 2024. Sýrske úrady uviedli, že páchateľ bol príslušníkom bezpečnostných zložiek, ktorý mal byť prepustený pre svoje „extrémistické islamistické názory“.
