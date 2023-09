V oblasti Gound Zero otvorili nové kultúrne centrum

New York 14. septembra (TASR) - Niekoľko dní po tom, čo si New York pripomenul 22. výročie útokov z 11. septembra 2001, tam bolo v stredu otvorené nové umelecké centrum. Nachádza sa v poslednej časti Ground Zero, ktorá ešte nebola prestavaná, informovala agentúra AFP.



Ide o projekt Perelman Performing Arts Center (PAC), ktorý sa pripravoval dlhší čas a ktorého cieľom je poskytnúť ľuďom priestor na telesné i duševné uzdravenie a oslavu života na mieste, kde v roku 2001 došlo k teroristickým útokom, konštatovala AFP.



Ide o záverečnú časť projektu určeného pre kedysi zničenú oblasť na dolnom Manhattane.



Po útokoch z 11. septembra mnohí zástancovia vybudovania umeleckého centra na tomto mieste opakovali vetu legendárneho skladateľa Leonarda Bernsteina, ktorý v dňoch po zavraždení Johna F. Kennedyho povedal: "Toto bude naša odpoveď na násilie: robiť hudbu intenzívnejšie, krajšie a oddanejšie ako kedykoľvek doteraz."



Tento odkaz sa svojím spôsobom objavil aj na stredajšej slávnosti, kde na ktorej zaznela balada Somewhere z muzikálu West Side Story, ktorý Leonard Bernstein vytvoril spolu so Stephenom Sondheimom.



Silným okamihom na slávnostnom otvorení bolo aj zviazanie dvoch koncov stuhy namiesto jej tradičného prestrihnutia, čo malo symbolizovať jednotu.



Projekt za 500 miliónov dolárov s rozlohou 12.000 štvorcových metrov postavený pri základovej pätke Svetového obchodného centra získal veľkú časť finančných prostriedkov od bývalého primátora mesta Michaela Bloomberga.



V budove v tvare kocky obloženej takmer 5000 mramorovými dlaždicami sa nachádzajú tri divadlá, ktoré možno využívať samostatne alebo ich kombinovať, pričom kapacita hľadiska je vďaka tomu od 90 do 950 miest. Centrum chce slúžiť na prezentáciu začínajúcich aj etablovaných umelcov zo sveta divadla, tanca, hudby, opery a multidisciplinárnych predstavení.