V oblasti Kapitolu boli zadržané aj dve po rusky hovoriace ženy

Washinton 9. januára (TASR) - Po rusky hovoriacu demonštrantku, ktorá bola zadržaná v stredu počas násilností v oblasti Kapitolu vo Washingtone, v sobotu prepustili z väzby. Informovala o tom rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Podľa nej prepustenou je 54-ročná Jevgenija Malimonová. Spolu s ňou polícia v stredu zadržala aj jej 28-ročnú dcéru Kristinu. Obe sú podozrivé z nelegálneho vniknutia a porušenia zákazu vychádzania. Súdne konanie s prepustenými ženami je naplánované na jún.



Ženy počas výsluchu nepriznali, že by sa boli zúčastnili na proteste pred komplexom Kongresu, ktorý vyústil do bezprecedentných násilností, keď demonštranti vtrhli do budovy a prerušili zasadnutie oboch komôr parlamentu.



Malimonová je moldavského pôvodu. Už predtým sa v médiách uvádzalo, že niektorý zo zadržaných na Kapitole žiadal tlmočníka z ruského jazyka. Ruské veľvyslanectvo v USA však deklarovalo, že medzi zadržanými alebo zranenými pri nepokojoch v Kapitole nie sú žiadni ruskí občania.



Podľa denníka Washington Post Kristina Malimonová je podpredsedníčkou hnutia mladých republikánov v štáte Oregon, kde aj s matkou žijú na rovnakej adrese v meste Portland.



Kristina Malimonová je mimoriadne aktívna na sociálnych sieťach a stránkach venovaných dosluhujúcemu prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi.



Jej konto na sociálnej sieti Instagram má viac ako 25.000 sledovateľov, pre ktorých publikovala rôzne konšpiračné teórie a špekulácie o falšovaní novembrových prezidentských volieb.



Na zverejnených fotografiách pózuje s mnohými známymi ľuďmi z Trumpovho tábora, napr. s bývalým Trumpovým poradcom Rogerom Stoneom či komentátorkou Candace Owensovou, ako aj s guvernérkou Južnej Dakoty Kristi Noemovou.



Malimonová hovorí po rusky a so svojou rodinou má väzby na Moldavsko. Neexistujú však dôkazy na podporu nepodložených tvrdení, že ona i jej matka sú ruskými štátnymi príslušníčkami, dodala televízia ABC.