V iránskom tunelovom systéme na výrobu rakiet došlo k explózii

Dubaj/Teherán 27. júna (TASR) - V Iráne v piatok ráno zaznamenali silný výbuch, ku ktorému došlo zrejme v horskej oblasti východne od metropoly Teherán. Podľa analytikov sa v tejto lokalite nachádza podzemný tunelový systém, kde sa vyrábajú rakety, informovala v sobotu agentúra AP, ktorá sa odvolala na snímky z družíc Sentinel-2 patriacich Európskej vesmírnej agentúre (ESA).



Výbuch podľa AP vymrštil k nebu obrovskú ohnivú guľu. Nie je jasné, aká látka explodovala a ani príčina výbuchu.



AP však poukázala na to, že reakcia iránskej vlády na to bola neobvyklá, čo svedčí o závažnosti incidentu v oblasti, v ktorej blízkosti Irán - podľa presvedčenia zahraničných jadrových inšpektorov - pred asi 20 rokmi testoval silné výbušniny na aktivovanie jadrových zbraní.



Podľa AP štátna televízia odvysielala výsek z miesta výbuchu - na záberoch bolo vidno veľké sčerneté plynové zásobníky, ale okrem nich kamera nezabrala nič iné v okolí.



Hovorca iránskeho ministerstva obrany podľa AP vyhlásil, že výbuch spôsobil unikajúci plyn. Podľa jeho tvrdenia si výbuch nevyžiadal obete na životoch.



Hovorca označil dejisko výbuchu za verejne prístupné, čo podľa AP vyvoláva otázky, prečo tam potom bolo vidno predstaviteľov armády, a nie civilných hasičov. Agentúra AP dodala, že touto otázkou sa iránska štátna televízia vo svojom príspevku nezaoberala.



Spomínané úložisko plynu sa nachádza blízko objektu, ktorý analytici označujú ako iránske raketové zariadenie Chodžír. Predpokladá sa, že explózia zasiahla zariadenia priemyselnej skupiny Shahid Bakeri, ktorá vyrába rakety na tuhé palivo, uviedol Fabian Hinz, výskumný pracovník v Centre pre nešírenie jadrových zbraní Jamesa Martina v Monterey v americkom štáte Kalifornia.



Centrum strategických a medzinárodných štúdií so sídlom vo Washingtone identifikovalo Chodžír ako miesto výskytu mnohých tunelov, pričom u niektorých z nich panuje podozrenie, že by mohli byť využívané pri montáži zbraní.