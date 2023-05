V oblasti konfliktu medzi Izraelom a radikálmi z Gazy nastal pokoj

Gaza/Jeruzalem 12. mája (TASR) - Izraelská armáda uskutočnila vo štvrtok večer a v piatok skoro ráno sériu náletov na ciele spojené s radikálnym palestínskym zoskupením Islamský džihád. Následne v oblasti zavládol relatívny pokoj. Izraelská armáda však civilistov žijúcich v pohraničí s pásmom Gazy naďalej vyzýva na ostražitosť. S odvolaním sa na izraelskú armádu o tom informovali denník The Times of Israel (TOI) a agentúra AFP.



Letecké útoky z noci na piatok boli odvetou za mohutnú raketovú paľbu, ktorú Palestínčania podnikli vo štvrtok podvečer smerom na južnú a strednú časť Izraela. Jedna z týchto rakiet priamo zasiahla dom v meste Rechovot, čo si vyžiadalo prvú obeť súčasného konfliktu na izraelskej strane.



Izraelská armáda podľa TOI uviedla, že počas svojich náletov zasiahla vojenské stanovištia a raketomety Islamského džihádu. Dodala, že posledné lety sa uskutočnili o 02.00 h miestneho času.



V noci na piatok sa zároveň objavili správy, že rokovania o prímerí, ktorých sprostredkovateľom je Egypt, boli obnovené, pričom egyptská strana hodnotí šance na dosiahnutie prímeria optimisticky.



TOI však priniesol informáciu, že delegácia Islamského džihádu naďalej považuje za nevyhnutnú podmienku pre rokovania, aby Izrael skoncoval s cieleným zabíjaním vysokopostavených palestínskych militantov, čo Jeruzalem opäť rozhodne odmietol.



TOI dodal, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu mal vo štvrtok večer v Tel Avive poradu so šéfmi bezpečnostných zložiek.



Médiá následne citovali vyhlásenie úradu vlády, že Izrael bude pokračovať v operácii v Gaze "podľa potreby" a "naďalej bude vymáhať od Islamského džihádu vysokú cenu za jeho agresiu voči občanom Izraela".



Všetci účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že ciele operácie boli dosiahnuté, informovala televízia Kešet 12.



Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari uviedol, že počas operácie Štít a šíp, ktorú izraelská armáda spustila v utorok skoro ráno prekvapivým útokom na troch vysokopostavených teroristov Islamského džihádu, izraelské ozbrojené sily zasiahli v pásme Gazy 215 cieľov pripisovaných Islamského džihádu a zlikvidovali 16 palestínskych "teroristov".



Hagari súčasne priznal, že izraelská armáda je zodpovedná za smrť desiatich palestínskych civilistov počas prvých úderov, keď boli zasiahnuté bytové domy, v ktorých spali rodiny.



Uviedol, že ďalší štyria civilisti z Gazy boli zabití raketami Islamského džihádu, ktoré dopadli na územie pásma Gazy.



Podľa ministerstva zdravotníctva pásma Gazy, kde vládne militantné hnutie Hamas, zahynulo od začiatku najnovšej izraelskej ofenzívy v Gaze najmenej 30 ľudí a ďalších najmenej 93 bolo zranených.



Ozbrojenci z pásma Gazy začali odpaľovať rakety v reakcii na izraelské nálety až v stredu popoludní, pričom doteraz vystrelili najmenej 866 striel: 163 z nich dopadlo tesne za hranicu a 260 bolo zneškodnených izraelskou protivzdušnou obranou, povedal Hagari.



Väčšina rakiet vypálených z palestínskych území mierila na mestá v južnom Izraeli, ale niektoré doleteli až do oblasti Tel Avivu na severe krajiny, doplnil Hagari podľa TOI.