V oblasti Madridu pre nedostatok vakcín pozastavili očkovanie

Madrid 28. januára (TASR) - Pre problémy s dodávkami vakcíny zdravotnícke úrady v Madridskom autonómnom spoločenstve na najmenej dva týždne pozastavili očkovanie obyvateľov proti novému koronavírusu. Informovali o tom v stredu denník The Guardian a agentúra Reuters.



Podľa hovorcu madridskej regionálnej vlády Ignacia Aguada v tejto oblasti pozastavia podávanie očkovacej látky doposiaľ nezaočkovaným ľuďom, aby sa existujúcimi zásobami vakcíny mohli dať zaočkovať ľudia čakajúci na svoju druhú dávku. "Dúfame, že sa tempo očkovania čoskoro vráti do normálu a dodávky vakcíny sa zvýšia," uviedol Aguado. Na Twitteri tiež vyzval španielske ministerstvo zdravotníctva, aby "pohlo nebom a zemou" a zaobstaralo viac dávok vakcíny.



Aguado tiež varoval, že pri súčasnom tempe očkovania bude do konca júla zaočkovaných iba desať percent obyvateľov madridského regiónu, čo je menej ako 70-percentný cieľ stanovený španielskou vládou a EÚ.



Oneskorenie zazmluvnených dodávok vakcín od spoločnosti Pfizer/BioNTech či Astra Zeneca v posledných dňoch kritizujú viaceré krajiny EÚ.



Úrady v Katalánsku medzitým varovali, že v tomto regióne tento týždeň pravdepodobne podajú všetkých 30.000 dávok vakcíny. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva Španielsko podalo len niečo cez 76 percent z 1,73 milióna dávok očkovacej látky proti novému koronavírusu, ktoré získalo prostredníctvom EÚ.



V Madridskom autonómnom spoločenstve od pondelka platia prísnejšie epidemiologické opatrenia. Tamojšia regionálna vláda okrem iného zakázala, aby sa navštevovali členovia iných domácností.



V 47-miliónovom Španielsku zaznamenali od začiatku pandémie už vyše 2,6 milióna prípadov nákazy a viac ako 57.000 súvisiacich úmrtí.