V oblasti Paríža nebudú večer jazdiť autobusy ani električky

Paríž 30. júna (TASR) - Autobusová a električková doprava v regióne francúzskeho hlavného mesta Paríž prestane v piatok po 21.00 h premávať až do odvolania. Oznámil to regionálny dopravný úrad IDFM, píše agentúra AFP.



K tomuto opatreniu IDFM pristúpil v záujme "bezpečnosti svojich pracovníkov a cestujúcich" po útokoch na verejnú infraštruktúru počas násilností vyvolaných smrťou 17-ročného mladíka.



Smrť tínedžera vyvolala vo Francúzsku vlnu násilných protestov, počas ktorých zatkla polícia len v noci na piatok 875 ľudí, oznámilo francúzske ministerstvo vnútra.



Udalosť je zachytená na videu, ktoré vyvolalo debatu o správaní francúzskych policajtov v chudobných a multietnických štvrtiach. Policajt mladíka postrelil do hrude z bezprostrednej blízkosti, keď ho v utorok ráno zastavili pre dopravný priestupok v meste Nanterre na predmestí Paríža.



K výtržnostiam prišlo v noci na piatok už tretiu noc po sebe aj napriek rozsiahlym bezpečnostným opatreniam, v rámci ktorých nasadili po celej krajine okolo 40.000 policajtov a žandárov. Francúzska premiérka Élisabeth Bornová uviedla, že vláda momentálne zvažuje všetky možnosti na upokojenie situácie.



Pri nepokojoch od štvrtka zhorelo okolo 1900 áut, pričom požiare boli založené aj v približne 500 verejných budovách vrátane policajných staníc, radníc a úradov. Podľa úradov muselo plamene likvidovať dovedna takmer 10.000 hasičov.