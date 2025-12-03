< sekcia Zahraničie
V obrannom výbore českej snemovne neprešlo uznesenie podporiť Ukrajinu
Navrhli ho poslanci za hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s podporou zákonodarcov zvyšných strán vládnej menšiny.
Autor TASR
Praha 3. decembra (TASR) - Výbor pre obranu a bezpečnosť Poslaneckej snemovne českého parlamentu v utorok neschválil uznesie o podpore Ukrajiny v boji proti ruskej agresii a podpore spojeneckých záväzkov v rámci Severoatlantickej aliancie. Navrhli ho poslanci za hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s podporou zákonodarcov zvyšných strán vládnej menšiny. Poslanci hnutia ANO a strany Motoristi sebe sa pri hlasovaní zdržali, Jindřich Rajchl (za SPD) hlasoval proti. V stredu na to upozornil server Novinky.cz, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Rajchl, ktorý je podpredsedom obranného výboru, označil uznesenie za naivné. „Doterajšia takzvaná pomoc podľa mňa len predlžuje konflikt a stojí ďalšie ľudské životy. Peniaze, ktoré pošleme, sa rozkradnú a zbrane prispejú k ďalším stratám. Ukrajina sa po troch rokoch tejto stratégie ocitla v totálnom rozpade,“ uviedol Rajchl.
Ďalší podpredseda výboru za hnutie ANO Pavel Růžička si myslí, že išlo len o PR akciu hnutia STAN. „Nevidím dôvod, prečo by také uznesenie malo na výbore vôbec byť,“ citoval ho server Novinky. Obsahom uznesenia sa vraj vôbec nezaoberal, prekáža mu, že autorom je hnutie STAN. To ho chce predložiť aj v zahraničnom výbore či vo výbore pre európske záležitosti.
Starostovia iniciatívou reagujú na návrh programového vyhlásenia vznikajúcej vlády, ktoré k ruskej agresii na Ukrajine obsahuje len stručné vyhlásenie: „Budeme podporovať diplomatické kroky vedúce k ukončeniu vojny na Ukrajine a eliminácii rizík vojny v Európe“. K pomoci Ukrajine ani spojeneckým záväzkom Česka sa vyhlásenie nevyjadruje. „Chýba nám to tam a myslíme si, že k zahraničnej a bezpečnostnej politike sa musí vyjadrovať nielen nastupujúca vláda, ale celý parlament,“ zdôvodnila vznik uznesenia poslankyňa STAN Barbora Urbanová.
Okrem podpory Ukrajiny a prihlásenia sa k spojeneckým záväzkom obsahuje bod, že poslanci podporujú medzištátne iniciatívy na podporu obranyschopnosti Ukrajiny a kladie tiež dôraz na dodržiavanie záväzkov rozpočtu v oblasti obrany.
Na slabé vymedzenie sa vznikajúcej vlády proti ruskej agresii na Ukrajine či potvrdenie záväzkov v rámci NATO v návrhu programového vyhlásenia upozornil predsedu hnutia ANO Andreja Babiša aj český prezident Petr Pavel. Strany vyzval, aby prehodnotili doplnenie dokumentu. Tie sa však následne dohodli, že v tejto časti návrhu nič meniť nebudú.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
