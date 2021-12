V Oceánii a východnej Ázii majú nový rok, viaceré mestá boli bez osláv

Ľudia s ochrannými rúškami kráčajú pred novoročnou dekoráciou počas novoročných osláv v Tokiu 31. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Auckland/Ázia 31. decembra (TASR) - Rok 2022 privítali na Novom Zélande v dôsledku pandémie koronavírusu skromnejšie, než po iné roky, keď v Aucklande usporadúvajú tradičný veľkolepý ohňostroj. Tentoraz sa rozhodli pre svetelnú šou s premietaním obrázkov na niektoré významné budovy v meste vrátane televíznej veže Sky Tower či mosta Auckland Harbour Bridge, informovala agentúra AP.Na Novom Zélande sa zatiaľ síce nepotvrdilo komunitné šírenie nového koronavírusového variantu omikron, úrady však vyzvali ľudí, aby sa pre istotu nezdružovali.V Japonsku sa mnohí obyvatelia rozhodli vycestovať za svojimi príbuznými. Na Silvestra večer sa schádzali v chrámoch, väčšina z nich mala na tvárach rúška. Ako napísala AP, niektorí Tokijčania zo seba zjavne striasli obavy z koronavírusu a silvestrovský večer strávili bujarými oslavami v centre hlavného mesta. Oslavovali okrem iného aj nedávne uvoľnenie pandemických opatrení. V Japonsku za uplynulé dni zaznamenávajú v priemere iba okolo 300 nových prípadov nákazy koronavírusom.V juhokórejskom Soule zrušili už druhý raz v rade tradičnú ceremóniu, v rámci ktorej starosta na Nový rok o polnoci udiera do obrovského zvonu. Ceremóniu napriek tomu vysielali v televízii, avšak nahrali ju o dva dni predtým, ako upozornil web britského denníka The Guardian. AP pripomína, že predchádzajúce roky sa na tomto podujatí osobne zúčastňovali desaťtisíce ľudí. Vlani ho zrušili po prvý raz od vojnového roku 1953.Indonézska vláda tento rok zakázala novoročné oslavy. V hlavnom meste Jakarta sú zakázané ohňostroje či iné verejné zhromaždenia.Oslavy s ohňostrojmi zrušili aj vo Vietname. V Hanoji polícia preventívne uzavrela ulice v centre mesta. V Ho Či Minovom Meste zakázali verejné podujatia s polnočným odpočítavaním času, ktoré namiesto toho vysielali iba na sociálnych sieťach.V Číne nový rok začal s viacerými obmedzeniami. Ohňostroje a verejné oslavy zrušili viaceré mestá vrátane Pekingu, Nankingu a Wu-chanu, kde pred dvoma rokmi po prvý raz potvrdili ochorenie COVID-19. V dôsledku najvyššieho počtu prípadov nákazy za uplynulých 21 mesiacov nedávno úrady uzavreli niekoľkomiliónové mesto Si-an. Obyvatelia prakticky nesmú opúšťať svoje obydlia, pričom sa už objavili informácie o problémoch so zásobovaním.Ako pripomína agentúra DPA, Silvester nie je v Číne považovaný za obzvlášť dôležitý sviatok. Podľa tradičného čínskeho kalendára sa začne nový rok až vo februári — vtedy sa začnú po krajine presúvať stovky miliónov ľudí, aby navštívili svojich príbuzných. Tentoraz sa však pre covid očakávajú výrazné cestovné obmedzenia.