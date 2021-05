V odpadkových košoch logistickej firmy v Nemecku objavili kokaín

Berlín 25. mája (TASR) - Subdodávatelia nemeckej logistickej spoločnosti zahodili do koša kokaín, ktorého hodnota by sa na čiernom trhu mohla vyšplhať až na milión eur. Droga bola totiž ukrytá v prepravkách s banánmi, čo firma odhalila až o deň neskôr a následne privolala políciu.



O prípade informovala agentúra AP odvolávajúc sa na utorňajšie vyjadrenia nenemeckých colných úradov a polície.



Logistická spoločnosť zaoberajúca sa prepravou ovocia sídliaca v meste Erding neďaleko Mníchova privolala 10. mája políciu. Tej nahlásila, že jej zamestnanci objavili v jej kontajneroch určených na organický odpad prinajmenšom 4,5 kilogramu kokaínu.



Polícia odhalila, že drogy tam zahodili o deň skôr subdodávatelia firmy, pričom sa ani nezamysleli nad obsahom balíkov, ktoré našli nalepené v prepravkách s banánmi, a vyhodili ich do smetí. Colný úrad v Mníchove uviedol, že zásielka pochádzala z Ekvádora, pričom do Nemecka prišla cez Holandsko.