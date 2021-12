V Podnestersku sa konajú prezidentské voľby

Na archívnej snímke Maia Sanduová. Foto: TASR/AP

Kišiňov 12. decembra (TASR) - Obyvatelia v moldavskom separatistickom regióne Podnestersko v nedeľu rozhodujú o de facto prezidentovi svojej medzinárodne neuznanej republiky vo voľbách, ktoré vláda v moldavskej metropole Kišiňov neuznáva. Informovalo o tom Rádio Sloboda (RFE/RL).Ústredná volebná komisia v Podnestersku už medzičasom vyhlásila tieto voľby za platné: do 15.00 h miestneho času sa na nich zúčastnilo 28 percent voličov, čím bola prekročená zákonom požadovaná hranica 25 percent.O post prezidenta sa uchádzajú dvaja kandidáti: úradujúci prezident Vadim Krasnoseľskij a málo známy komunálny politik Sergej Pynzar.Priebeh volieb monitoruje skupina medzinárodných pozorovateľov, ktorí do Podnesterska pricestovali napriek výzve moldavských úradov, aby ich ignorovali.Moldavská prezidentka Maia Sanduová už dávnejšie uviedla, že Kišiňov neuznáva voľby v Podnestersku a vládny úrad pre reintegráciu a moldavské ministerstvo zahraničných vecí vyzvali medzinárodných partnerov, aby na tieto voľby nevysielali pozorovateľov.Podľa agentúry TASS medzi pozorovateľmi, ktorí do Podnesterska napriek tomu pricestovali, sú politológovia z Ruska, Poľska, Náhorného Karabachu, ale aj zástupcovia Južného Osetska a Abcházska - sporných regiónov na území Kaukazu, ktoré sú de facto nezávislými republikami.Volebné miestnosti budú otvorené do 20.00 h miestneho času. ÚVK plánuje oznámiť prvé výsledky prezidentských volieb 13. decembra.Podnestersko je medzinárodne neuznaný, ale inak de facto samostatný štát vyhlásený začiatkom roku 1992 v Moldavsku na území s ruským obyvateľstvom. Rozprestiera sa na ľavom brehu rieky Dnester, má rozlohu 4163 kilometrov štvorcových a vyše 465.000 obyvateľov.Nezávislosť Podnesterska, regiónu zovretého medzi Rumunskom a Ukrajinou, dodnes neuznal nijaký štát ani medzinárodná organizácia. Urobili tak iba separatistické regióny ako Abcházsko, Južné Osetsko a Náhorný Karabach, hoci sami majú problémy s medzinárodným uznaním.