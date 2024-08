V odvete za izraelský útok Hizballáh vystrelil na Izrael 50 rakiet

Bejrút 17. augusta (TASR) - Proiránske militantné šiitské hnutie Hizballáh v sobotu v odvete za útok izraelskej armády vypálilo smerom do oblastí na severe Izraela vyše 50 rakiet. Hlavným terčom útoku bol kibuc Ajelet ha-Šachar, ktorý sa nachádza asi desať kilometrov od libanonskej hranice a nepatrí medzi úradmi evakuované lokality, informoval denník The Times of Israel (TOI).



Po raketovom útoku izraelské úrady nehlásili obete alebo zranených. Rakety alebo ich úlomky dopadli v drvivej väčšine prípadov na polia alebo nezastavané plochy v blízkosti kibucov. Na najmenej desiatich miestach museli povolať hasičov, pretože vegetácia tam začala horieť.



Podľa TOI rakety vystrelené z územia Libanonu v dvoch vlnách zneškodnil izraelský mobilný systém protivzdušnej obrany Železná kupola (Kipat barzel).



Hizballáh uviedol, že jeho raketový útok na pohraničné oblasti na severe Izraela bol odvetou za útok izraelskej armády na Wádí al-Kfúr v juholibanonskej provincii Nabatíja, pri ktorom bolo v noci na sobotu zabitých desať ľudí vrátane dvoch detí. Agentúra DPA doplnila, že obeťami a zranenými sú prevažne sýrski civilisti.



Hovorca izraelskej armády Avišaj Adrai na brífingu v sobotu objasnil, že cieľom útoku izraelskej armády bol sklad zbraní patriaci hnutiu Hizballáh.



Prestrelky v pohraničí medzi Libanonom a Izraelom sa výrazne zintenzívnili 8. októbra 2023 - deň po vpáde palestínskych teroristických kománd na juh Izraela - a doteraz si na libanonskej strane vyžiadali viac ako 500 mŕtvych vrátane 100 civilistov. Na izraelskej strane bolo zabitých 22 vojakov a 25 civilistov.



Izraelská armáda okrem toho za posledných 24 hodín vystupňovala aj svoje operácie v palestínskom Pásme Gazy, kde za posledných 24 hodín zabila údajne desiatky palestínskych ozbrojencov. Bojové operácie izraelskej armády sa sústredili do oblastí okolo miest Chán Júnis a Rafah.



V čase, keď sa pozemné operácie izraelskej armády vo viacerých lokalitách Pásma Gazy zintenzívňujú, v mnohých častiach tam naďalej dochádza k masovému vysídľovaniu Palestínčanov - a to napriek údajnému pokračovaniu rokovaní o prímerí medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas.