Odveta za raketový útok: Izrael podnikol nálety na objekty Hamasu

Jeruzalem 10. februára (TASR) - Izraelské letectvo v pondelok zaútočilo na viaceré objekty palestínskeho radikálneho hnutia Hamas v pásme Gazy. Išlo o reakciu na ďalšie vypálenie rakety z tohto územia smerom na juh židovského štátu.



Podľa agentúry AFP izraelská armáda o tom informovala prostredníctvom sociálnej siete Twitter, pričom spresnila, že medzi zasiahnutými objektmi bola okrem iného aj výcviková základňa a ďalšia vojenská infraštruktúra.



Úrady pásma Gazy nateraz nezverejnili správy o prípadných obetiach alebo zranených.



Izraelské médiá uviedli, že v juhoizraelskom meste Sderot a obciach susediacich s pásmom Gazy sa v nedeľu večer rozozvučali sirény varujúce pre možným raketovým útokom z pásma Gazy. Izraelská armáda následne oznámila, že zaznamenala vypálenie rakety na izraelské územie. Hovorkyňa oblastnej rady Ša'ar ha-Negev v Južnom dištrikte Izraela uviedla, že raketa zrejme dopadla na pole.



Od 28. januára, keď prezident USA Donald Trump zverejnil svoju víziu riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu a narazil pritom na jej odmietnutie zo strany palestínskeho vedenia, sa počet útokov Palestínčanov voči Izraelu zvýšil. Takmer každý deň je územie na juhu Izraela ohrozované raketovou a mínometnou paľbou a zápalnými balónmi vybavenými aj podomácky zhotovenými výbušninami.



Ak by sa Trumpov plán realizoval, Izrael by získal úplnú kontrolu nad Jeruzalemom a "zelenú" na pripojenie všetkých židovských osád a ďalších častí územia na západnom brehu rieky Jordán k svojmu územiu. Výmenou za to plán Palestínčanom ponúka možnosť vytvoriť si vlastný štát na zostávajúcich územiach Západného brehu a v pásme Gazy.