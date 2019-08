V okolí chrámu Notre-Dame sa začalo s dekontamináciou v školách

Na archívnej snímke Katedrála Notre-Dame počas požiaru 15. apríla 2019 v Paríži. Foto: TASR/AP

Paríž 9. augusta (TASR) - Tímy špecialistov v ochranných odevoch začali vo štvrtok s dekontamináciou vo viacerých školách nachádzajúcich sa v okolí požiarom poškodenej katedrály Notre-Dame v centre Paríža. Ide o súčasť snáh chrániť deti pred kontamináciou olovom, ktoré sa pri požiari 15. apríla uvoľnilo z kovovej konštrukcie katedrály.Ako uviedla televízia BFM, dekontaminačné práce by sa mali skončiť do konca augusta, teda do začiatku školského roku. Úrady plánujú v budúcnosti pravidelné kontroly v týchto vzdelávacích zariadeniach.BFM dodala, že v materskej a základnej škole Saint-Benoit odstránili vo štvrtok dokonca aj mäkké povrchy na školskom dvore, pretože pri testoch boli na nich detekované stopy olova, a nahradia ich novými.Pri požiari z 15. apríla sa uvoľnilo do ovzdušia veľké množstvo olova, keďže krytina gotickej katedrály Notre-Dame a štíhla veža, ktorých časti zhoreli alebo sa zrútili, boli zo stoviek ton tohto kovu. V okolitom ovzduší bola následne zistená mimoriadne vysoká koncentrácia častíc olova.Parížske úrady celé týždne tvrdili, že obyvatelia nie sú v ohrození. V júni však parížsky úrad verejného zdravotníctva odporučil urobiť krvné testy deťom do sedem rokov a tehotným ženám, ktoré žijú v blízkosti Chrámu Matky Božej.Testy doteraz absolvovalo 175 detí, pričom jedno z nich - chlapec - musí byť sledované lekárom, i keď liečbu nepotrebuje. Z preventívnych dôvodov bude podobne sledovaných aj 16 ďalších detí, u ktorých sa zistili hraničné hodnoty olova v krvi.Školu, ktorú navštevovalo, zatvorili v júli pre vysokú úroveň olova zistenú v jej areáli.Odstraňovanie olova v samotnej katedrále by malo pokračovať na budúci týždeň, pričom sa bude pracovať podľa nových bezpečnostných pravidiel. Tie sa začnú uplatňovať po tom, ako úrady v júli dekontamináciu pozastavili pod tlakom inšpektorov bezpečnosti práce a odborárov, ktorí upozorňovali na zdravotné riziká hroziace stavebným robotníkom.Koncentrácia olova zostáva mimoriadne vysoká na niektorých miestach vnútri katedrály, ako aj na námestí pred ňou a v priľahlých uliciach. Tieto zóny po požiari pre verejnosť uzavreli. V iných oblastiach v blízkosti katedrály nezaregistrovali zvýšené koncentrácie olova, takže miestni obyvatelia i turisti sa tam môžu voľne pohybovať. Otvorené sú aj obchody so suvenírmi či reštaurácie.