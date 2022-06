V okolí Japonska sa plavilo osem ruských a čínskych bojových lodí

Tokio 23. júna (TASR) - Japonské námorníctvo tento týždeň spozorovalo najmenej osem ruských a čínskych bojových lodí vo vodách neďaleko Japonska. Uviedlo to japonské ministerstvo obrany, informuje TASR na základe stredajšej správy americkej televízie CNN.



Japonské námorníctvo spozorovalo v utorok päť ruských vojenských lodí vedených protiponorkovým torpédoborcom. Plavili sa cez Cušimský prieliv, ktorý oddeľuje Japonsko a Južnú Kóreu, napísal japonský rezort diplomacie.



V rovnaký deň zaznamenala japonská armáda najmenej dve čínske vojenské lode a jednu zásobovaciu loď pri súostroví Izu, ktoré sa nachádza 500 kilometrov južne od Tokia. Podľa japonského ministerstva bol jednou z týchto lodí pravdepodobne torpédoborec typu 055, ktorý je jedným z najmodernejších plavidiel čínskej flotily.



Tokio uviedlo, že nešlo o koordinovanú operáciu ruského a čínskeho námorníctva ako tomu bolo v októbri. Vtedy podniklo desať ruských a čínskych vojenských lodí spoločné cvičenia, pri ktorých oboplávali veľkú časť japonského súostrovia.



Čínske a ruské bojové lietadlá vykonali v máji spoločné prelety nad Japonským a Východočínskym morom v čase, keď v Tokiu rokovali vrcholní predstavitelia Spojených štátov, Japonska, Austrálie a Indie v rámci skupiny QUAD (Štvorstranný bezpečnostný dialóg). Podľa denníka The New York Times (NYT) išlo o prvé spoločné manévre Moskvy a Pekingu od spustenia ruskej invázie na Ukrajinu.