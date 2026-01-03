< sekcia Zahraničie
V okolí mesta Uvira na východe KDR sa opäť odohrávajú prudké boje
Autor TASR
Bukavu 3. januára (TASR) - V niekoľkých lokalitách okolo strategicky dôležitého mesta Uvira v provincii Južné Kivu na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) vypukli v sobotu prudké boje medzi príslušníkmi Hnutia 23. marca (M23), podporovaného Rwandou, a provládnymi jednotkami. S odvolaním sa na miestne zdroje o tom informovala agentúra AFP.
Velenie hnutia M23 pritom 17. decembra - pod tlakom USA - oznámilo, že sa sťahuje z Uviry, pričom zároveň požiadalo sprostredkovateľov, aby zabezpečili ochranu mesta pred násilím a „remilitarizáciou“.
Od piatka sa pritom objavujú i správy o intenzívnych bojoch v susednej provincii Severné Kivu, kde bolo podľa miestnych zdrojov pri dronovom útoku v meste Masisi, ktoré patrí medzi významné poľnohospodárske oblasti provincie Severné Kivu, zabitých najmenej šesť ľudí a ďalších 41 ich bolo zranených. Tento útok sa pripisuje armáde KDR.
Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) medzitým na sociálnych sieťach informovala, že do nemocnice bolo po nálete na jednu zo štvrtí mesta Masisi prijatých 42 zranených ľudí vrátane mnohých detí a žien. MSF dodala, že dvaja zranení prijatí do nemocnice svojim zraneniam podľahli.
Situácia v KDR sa začala zhoršovať od roku 2021, a to v dôsledku oživenia hnutia M23. Po tom, ako povstalci koncom roka 2025 na východe KDR dobyli mestá Goma a Bukavu, spustili novú ofenzívu aj v provincii Južné Kivu, kde 10. decembra získali kontrolu nad Uvirou - strategickým mestom neďaleko hraníc s Burundi, ktoré je spojencom KDR. Ozbrojenci z M23 vtedy tiež prevzali kontrolu nad pohraničnými oblasťami - stalo sa tak v čase, keď KDR a Rwanda podpisovali vo Washingtone mierovú dohodu sprostredkovanú americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
