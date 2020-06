Lockdown v okrese Gütersloh: Na bitúnku sa nakazilo vyše 1500 ľudí

Berlín 23. júna (TASR) - Úrady v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko sa rozhodli opätovne zaviesť prísne epidemiologické opatrenia pre celý okres Gütersloh, v ktorom sa nachádza bitúnok, kde sa v ostatnom čase hromadne rozšíril nový koronavírus. Oznámil to v utorok krajinský premiér Armin Laschet.



"Po prvý raz sa v Nemecku vráti celý okres k opatreniam, aké sa (v krajine) uplatňovali pred niekoľkými týždňami," povedal Laschet podľa agentúry AFP.



Laschet ďalej uviedol, že ľudia žijúci v Güterslohu by mali odteraz do kontaktu prichádzať len s členmi spoločnej domácnosti či maximálne jednou inou osobou. Povedal tiež, že v okrese budú zatvorené kiná, fitnescentrá i bary. Reštaurácie však budú môcť naďalej podávať jedlo osobám žijúcim v jednej domácnosti, píše agentúra AP.



Prvé správy o rozšírení nákazy v jednom z najväčších nemeckých bitúnkov v meste Rheda-Wiedenbrück v okrese Gütersloh na západe Nemecka sa objavili v stredu 17. júna, keď bolo pozitívne testovaných asi 400 zamestnancov.



Dosiaľ sa nákaza potvrdila u vyše 1500 z celkových takmer 7000 zamestnancov závodu firmy Tönnies Holding. Okres nariadil uplynulý piatok karanténu pre všetkých pracovníkov závodu a členov ich domácností.



Agentúra DPA uvádza, že v súvislosti s nariadením tzv. lockdownu je do okresu Gütersloh vyslaných 300 policajtov, ktorí tam budú dohliadať na dodržiavanie epidemiologických opatrení a tiež poskytovať obyvateľom humanitárnu pomoc.



Laschet tiež oznámil, že do okresu budú vyslaní aj poľskí, rumunskí a bulharskí tlmočníci. Mnoho zamestnancov zmieneného závodu totiž pochádza z východnej Európy.