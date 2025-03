V okrese Senica vzniklo vlani 100 požiarov so škodou 354.590 eur

Senica 25. marca (TASR) - V okrese Senica vzniklo vlani 100 požiarov s priamou škodou 354.590 eur. Najčastejšou príčinou vzniknutých požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých, úmyselné zapálenie neznámou osobou či prevádzkovo-technické poruchy. Mesto v súvislosti s príchodom jarného obdobia upozorňuje na zvýšené riziko vzniku a šírenia požiarov v lesných porastoch. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Začiatok jari býva sprevádzaný suchým počasím a vetrom, v prírode sa tiež vyskytuje veľa vyschnutej hmoty, čo môže byť riziko pre vznik a šírenie požiarov v lesných porastoch. Podľa mesta aj hasičov je dôležité nezakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. "To znamená nevypaľovať suché porasty a nezakladať v lesoch oheň. Nepoužívať otvorený oheň a nefajčiť na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru," uviedla samospráva.



Hasiči dôrazne upozorňujú, že vypaľovanie porastov akéhokoľvek druhu je zákonom zakázané. V prípade, že fyzická osoba vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, môže jej byť, podľa zákona o ochrane pred požiarmi, uložená pokuta až do výšky 331 eur.



V odvetví lesného hospodárstva vzniklo vlani v Senickom okrese sedem požiarov. Priama škoda bola vyčíslená sumou 26.600 eur. "Podľa príčiny vzniku požiaru bola dvakrát manipulácia s otvoreným ohňom a jedenkrát úmyselné zapálenie neznámou osobou, zakladanie ohňov v prírode, iná nedbalosť a neopatrnosť dospelých," priblížila radnica.



Mesto upozornilo, že požiare spôsobujú svojou neopatrnou, ale často aj zakázanou činnosťou fyzické osoby, najmä pri upratovaní záhrad a lúk a následnom spaľovaní odpadu, ale aj pri likvidovaní suchých zaburinených trávnatých porastov ich vypaľovaním. Časť požiarov môže vznikať aj pri turistike a zakladaní táborových ohňov.