V októbri bude známy laureát Nobelovej ceny za mier

Oslo 6. marca (TASR) - V piatok 10. októbra bude známe meno tohtoročného laureáta Nobelovej ceny za mier. Cenu si prevezme v decembri v nórskom Osle. Nositeľa ceny vyberú spomedzi 244 nominovaných jednotlivcov a 94 organizácií, informuje TASR.



Ako uviedla agentúra AFP, v súlade so stanovami sa totožnosť nominantov uchováva v tajnosti najmenej 50 rokov, no medzi tohtoročnými kandidátmi je údajne aj americký prezident Donald Trump. Organizátori síce nominácie neprezrádzajú, no navrhovatelia často zverejnia meno svojho favorita v médiách.



Tak to bolo aj v prípade Trumpa, ktorého nominoval americký kongresman Darrell Issa, avšak po termíne. Trumpa ale po jeho znovuzvolení na post prezidenta USA nominoval aj ukrajinský poslanec Olexandr Merežko.



Agentúra AFP vo svojej pôvodnej správe uviedla, že medzi nominovanými sa nachádza aj pápež František, bývalý generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a generálny tajomník OSN António Guterres, vo štvrtok túto informáciu poprela.



Prestížna Nobelova cena za významný objav, čin alebo dielo sa na základe poslednej vôle a finančných prostriedkov významného švédskeho priemyselníka a vynálezcu dynamitu Alfreda Nobela každoročne udeľuje od roku 1901. Testament sprístupnili verejnosti po prvý raz v roku 2015. Rukou písaný dokument bol vystavený v Nobelovom múzeu v Štokholme ako súčasť výstavy s názvom "Dedičstvo".



Finančný fond, z ktorého sa dodnes vyplácajú odmeny laureátom, ustanovil Nobel podpisom poslednej vôle v roku 1895. V dokumente poveril švédsku Akadémiu vied rozdeľovaním cien a obdaril ju čiastkou 32 miliónov švédskych korún. Založil tak v súčasnosti najprestížnejšie ocenenie ľudskej činnosti v oblasti fyziky, chémie, literatúry, medicíny alebo fyziológie a mieru.



Prvé Nobelove ceny udelili v deň piateho výročia Nobelovho úmrtia 10. decembra 1901. K myšlienke podporiť cenou významné počiny osobností Nobela priviedla spisovateľka, kritička militarizmu a jedna z priekopníčok feminizmu Bertha von Suttnerová, ktorá pracovala v Paríži niekoľko mesiacov ako Nobelova sekretárka. Ten sa do vzdelanej ženy zamiloval, no ona mu náklonnosť neopätovala. Napriek tomu sa medzi nimi vytvorilo doživotné priateľstvo. Práve Bertha von Suttnerová sa stala v roku 1905 prvou nositeľkou Nobelovej ceny za mier.



Nobelove ceny sa tradične udeľujú vo švédskom hlavnom meste Štokholm. Nobelova cena za mier je ale jedinou, ktorá sa udeľuje v nórskej metropole Oslo. Získa ju osoba či organizácia (čo cenu mieru robí výnimočnou), ktorá "vykonala najviac pre bratstvo medzi národmi, zrušenie alebo zmenšenie existujúcich armád či usporadúvanie a propagáciu mierových kongresov". V období svetových vojnových konfliktov sa ceny neudeľovali.