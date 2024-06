V októbri vyjdú knižné memoáre Borisa Johnsona

Londýn 20. júna (TASR) - V októbri vyjdú memoáre bývalého britského premiéra Borisa Johnsona, oznámilo vydavateľstvo HarperCollins so sídlom v New Yorku. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy tlačovej agentúry DPA.



Kniha s názvom Unleashed (vo voľnom preklade Odviazaný, Uvoľnený) bude "úprimná, bez zábran a hlboko odhaľujúca", pričom sa bude týkať obdobia, keď bol Johnson starostom Londýna a premiérom. Avizovaná publikácia vyjde 10. októbra.



"Som poctený, že vydavateľstvo HarperCollins vydáva môj osobný záznam o obrovskej zmene, ku ktorej došlo v politike Spojeného kráľovstva za uplynulých 15 rokov, a o tom, čo nás možno čaká," uviedol Johnson.



"Takže sa pripravte na to, že moje myšlienky o budúcnosti Británie vybuchnú nad vydavateľským svetom ako poriadne pretrepaná fľaša šampanského," dodal bývalý ministerský predseda.



V januári 2023 sa v Johnsonovom registri záujmov zistilo, že za svoje pamäte dostal zálohu 510.000 libier, čo je oveľa viac ako záloha 7674 libier, ktorú ponúkli jeho nástupkyni Liz Trussovej za knihu Ten Years to Save the West (Desať rokov na záchranu Západu), ktorá vyšla v apríli 2024.



Johnson – odkedy minulý rok odišiel z parlamentu po tom, ako sa zistilo, že zavádzal poslancov v súvislosti s kauzou Partygate – pokračuje v prednáškovej činnosti a píše stĺpček pre britský bulvárny denník Daily Mail.



Johnson nedávno podporil niekoľko kandidátov Konzervatívnej strany vo všeobecných voľbách a podpísal sa pod listy zaslané tisícom voličov, ktoré ich varujú, aby nevolili pravicovo-populistickú stranu Reform UK Nigela Faragea.



Johnson (60) bol britským premiérom od júla 2019 do septembra 2022. Ako starosta Londýna slúžil od mája 2008 do mája 2016.