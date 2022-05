V okupovanej Chersonskej oblasti možno vznikne ruská vojenská základňa

Moskva 24. mája (TASR) - Proruská kolaborantská správa v juhoukrajinskej Chersonskej oblasti požiada Moskvu, aby na jej území zriadila vojenskú základňu. Informovala o tom v utorok stanica Sky News s odvolaním sa na ruskú štátnu agentúru Ria Novosti.



"V Chersonskej oblasti by mala byť ruská vojenská základňa," povedal Kyrylo Stremousov, ktorého Moskva označuje za zástupcu šéfa "civilno-vojenskej regionálnej správy" v Chersone. "Požiadame o to; chcú to všetci obyvatelia. Je to nevyhnutné a bude to garantovať bezpečnosť pre región a jeho obyvateľov," dodal.



Rusko obsadilo Chersonskú oblasť v polovici marca a odvtedy tam už dosadilo novú správu a začalo zavádzať ruský rubeľ.



"Neplánujeme byť samostatnou nezávislou republikou. Našou hlavnou úlohou je stať sa subjektom v rámci Ruskej federácie," povedal Stremousov. Dodal, že akékoľvek výsledky referenda o včlenení do Ruska by západné krajiny aj tak neuznali a preto by jeho uskutočnenie bolo podľa jeho slov len "stratou času".



Ukrajinské médiá pripomínajú, že Stremousov sa v minulosti pokúšal v Chersone kandidovať za poslanca, pričom získal len 1,74 percenta hlasov.



"V rámci nášho plánu začlenenia sa do Ruskej federácie musíme do konca roka ukončiť proces tranzície na všetky normy ruskej legislatívy a až potom môžeme rozhodnúť o referende a o našom budúcom štatúte," povedal Stremousov.



Doplnil, že ruština sa spoločne s ukrajinčinou stane v Chersonskej oblasti štátnym jazykom. Ruský jazyk bude podľa jeho slov hlavným úradným jazykom a takisto bude jazykom pre všetky záležitosti štátneho záujmu. Stremousov zdôraznil, že jeho administratíva ukrajinský jazyk nezakazuje.



Cherson sa 2. marca stal prvým ukrajinským mestom, ktoré obsadili ruské sily. Doposiaľ je jedinou metropolou ukrajinskej oblasti, ktorú Moskva okupuje od začiatku invázie.