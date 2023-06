V okupovanej záporožskej elektrárni odstavili posledný z reaktorov

Kyjev 10. júna (TASR) - Posledný zo šiestich reaktorov Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) uviedli do stavu tzv. studenej odstávky, čo je najbezpečnejší prevádzkový režim. K tomuto opatreniu sa pristúpilo vzhľadom na katastrofálne záplavy spôsobené poškodením Kachovskej priehrady, ako aj na pokračujúce ostreľovanie v blízkosti elektrárne, informovala v sobotu agentúra AP.



Ako uviedla ukrajinská štátna spoločnosť Enerhoatom vo vyhlásení zverejnenom v piatok večer, k studenej odstávke šiesteho z reaktorov ZAES došlo už vo štvrtok.



V režime studenej odstávky sú všetky riadiace tyče vsunuté do jadra reaktora, aby sa zastavil proces jadrového štiepenia a generovanie tepla a tlaku. Doposiaľ bolo v tomto režime päť reaktorových blokov ZAES, zatiaľ čo šiesty bol v tzv. horúcej odstávke.



Enerhoatom súčasne uviedol, že zničenie Kachovskej priehrady momentálne nepredstavuje pre ZAES "priamu hrozbu". K prepnutiu šiesteho reaktora do režimu studenej odstávky prispela aj skutočnosť, že v dôsledku ostreľovania došlo k poškodeniu vedenia, ktoré pripájalo elektráreň na ukrajinskú energetickú sieť.



Ukrajinu na budúci týždeň navštívi riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi, ktorý okrem Kyjeva pricestuje aj do záporožskej elektrárne. Grossi v piatok vyjadril znepokojenie nad "zvýšenými vojenskými aktivitami" v okolí tejto najväčšej atómovej elektrárne v Európe, ktorú okupujú ruské vojská, ale stále v nej pracujú zamestnanci ukrajinského Enerhoatomu.



MAAE v piatok večer vyjadrila obavy aj v súvislosti s pokračujúcim poklesom hladiny v nádrži s vodou používanou na ochladzovanie reaktorov záporožskej elektrárne. Tento úbytok spôsobilo zničenie priehrady Kachovskej vodnej nádrže na rieke Dneper zo 6. júna. ZAES má však napriek tomu zrejme dostatok vody na zaistenie chladenia na niekoľko týždňov až mesiacov.