V Olomouci nakrúcajú novú česko-slovenskú komédiu Keď sa zhasne

Bratislava 22. februára (TASR) - Keď sa zhasne je nová česko-slovenská komédia, ktorú v tých týchto dňoch nakrúca v Olomouci režisér Andy Fehu. Hlavnú štvoricu postáv stvárňujú Petra Hřebíčková, Tomáš Maštalír, Martin Pechlát a Petra Polnišová.



Prinesie príbeh ambicióznej šéfkuchárky Niny (Hřebíčková), ktorá sa ocitá vo vzťahovej kríze so svojím manželom, gynekológom Richardom (Maštalír). "Rozvod im komplikuje bizarná zmluva, ktorú kedysi spísali pod rúškom noci a alkoholového opojenia na obrúsok - ten, ktorý zaviní koniec manželstva, nezíska zo spoločného majetku ani korunu," približuje distribučná spoločnosť Bontonfilm snímku, v ktorej Richard požiada svojho najlepšieho kamaráta Čendu, aby Ninu zviedol počas slávnostného otvorenia jej novej reštaurácia 7 hriechov. "Natrieť to však svojmu mužovi sa rozhodne aj Nina. So svojím zástupom Mirkom (Vojtěch Kotek) pripraví hriešne menu, akému sa dá len ťažko odolať," dodáva k zápletke filmu, ktorý prinesie do kín začiatkom februára 2026.



"Nina je inšpirujúca žena, bystrá, múdra a cieľavedomá. Otvoriť si vlastnú reštauráciu vyžaduje mimoriadnu dávku odvahy, talentu i sebavedomia," opisuje svoju postavu Hřebíčková. "V deň, keď sa jej sen stáva skutočnosťou, je pod veľkým tlakom, veľa vecí nejde podľa plánu a ona nie je práve najlepšia v komunikácii. Hoci má rázny jazyk a veľkú slovnú zásobu, niekedy jej vykĺzne ironická poznámka, ktorú však nemyslí zle. A potom zachraňuje situáciu jej pravá ruka, šéfkuchár Mirek. Vo svojom mužovi oporu nenachádza, a vlastne už ani nehľadá. Ich manželstvo je totiž katastrofa," prezrádza herečka.



Tvorcovia nového filmu, ktorý sa rozhodli zasadiť do Olomouca, sľubujú predovšetkým svieži humor, ale aj nečakané zvraty. "Pre Olomouc som sa rozhodol, pretože ho mám rád, niekoľko rokov som tu študoval, a aj keď je to už dávno, mám naň tie najlepšie spomienky. Zároveň sa nám zdá, že je pekný a neopozeraný, taký svieži. Vo svojich kulisách nám umožnil všetko, čo príbeh filmu vyžaduje," hovorí režisér Fehu.



Väčšina natáčacích dní sa realizovala vo februári, štáb a herci sa však do hanáckej metropole vrátia ešte v apríli. "Vtedy prebehne aj záverečná klapka, a to na námestí, v samom srdci Olomouca," avizujú tvorcovia.