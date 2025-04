V Ománe sa skončilo 3. kolo rokovaní medzi USA a Iránom

Maskat 26. apríla (TASR) - V ománskej metropole Maskat sa v sobotu po viac než siedmich hodinách skončilo tretie kolo rokovaní medzi USA a Iránom o jadrovom programe Teheránu, informovala iránska štátna televízia. Delegáciám sa podľa nej podarilo vyjasniť niektoré detaily týkajúce sa očakávaní a požiadaviek strán budúcej dohody. Rokovania budú pokračovať o týždeň, na 3. mája je predbežne naplánované ďalšie stretnutie na vysokej úrovni, potvrdil šéf ománskej diplomacie Badr al-Busajdí. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Rozhovory, ktoré opäť viedol iránsky minister zahraničných vecí Abbása Aračkího a osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, tentokrát zahŕňali aj stretnutie expertov oboch strán, ktoré súviselo s technickými otázkami. Nepriame rozhovory odborníkov s cieľom navrhnúť rámec pre potenciálnu jadrovú dohodu sa uskutočnili ešte pred stretnutím hlavných vyjednávačov.



„Rokovania na úrovni expertov sa dostali do fázy podrobných detailov a vzájomných požiadaviek... delegácie sa vracajú do svojich hlavných miest na konzultácie,“ uviedla iránska televízia.



Nemenovaný iránsky predstaviteľ podľa Reuters povedal, že odborníci viedli „ťažké, komplikované a závažné“ rokovania, no bližšie ich nešpecifikoval. Ománsky minister al-Busajdí na sieti X napísal, že v Maskate sa riešili hlavné zásady, ciele a technické problémy. Sobotňajšie stretnutia podľa neho poukázali na spoločnú snahu dosiahnuť dohodu založenú na vzájomnom rešpekte a trvalých záväzkoch.



Hovorca iránskej diplomacie ozrejmil, že témou najnovších diskusií, ktoré podľa neho prebehli vo vážnej atmosfére, neboli obranné a raketové kapacity Iránu. Rozhovory sa týkali „výlučne sankcií a jadrových otázok“, citovala agentúra Tasnim iránskeho vyjednávača. Hovorca dodal, že delegácie boli umiestnené v oddelených miestnostiach a komunikovali prostredníctvom hostiteľov.



Rozhovory v ománskej metropole boli už tretím kolom rokovaní na vysokej úrovni medzi krajinami, ktoré spolu nemajú nadviazané diplomatické styky. Druhé kolo, ktoré sa konalo minulý týždeň v Ríme, obe strany označili za konštruktívne.



Trump v roku 2018 odstúpil od jadrovej dohody s Teheránom, ktorú s ním tri roky predtým uzavreli svetové mocnosti. Teraz sa pokúša dosiahnuť novú dohodu. USA dlhodobo obviňujú Iránu zo snahy vyvinúť jadrové zbrane, v dôsledku čoho sú na islamskú republiku uvalené sankcie. Teherán to opakovane popiera a tvrdí, že jeho jadrový program má výlučne mierové účely.