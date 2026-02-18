< sekcia Zahraničie
V Ománskom zálive bude vo štvrtok spoločné cvičenie Iránu a Ruska
Vojenské manévre IRGC v Hormuzskom prielive oznámila iránska štátna televízia ešte v pondelok.
Autor TASR
Teherán 18. februára (TASR) - Irán a Rusko vo štvrtok usporiadajú spoločné námorné cvičenie v Ománskom zálive, informovali iránske médiá. Uskutoční sa len pár dní po tom, ako iránske Revolučné gardy (IRGC) začali sériu vojenských manévrov v susednom Hormuzskom prielive. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Spoločné námorné cvičenie Iránskej islamskej republiky a Ruska sa uskutočnia zajtra (vo štvrtok) v Ománskom zálive a v severnom Indickom oceáne,“ uviedla tlačová agentúra ISNA s odvolaním sa na hovorcu iránskych námorných síl.
„Cieľom je posilniť námornú bezpečnosť a prehĺbiť vzťahy medzi námornými silami oboch krajín,“ dodal. Ako dlho cvičenie potrvá, neuviedol.
Vojenské manévre IRGC v Hormuzskom prielive oznámila iránska štátna televízia ešte v pondelok. Agentúra AP s odvolaním sa na iránske médiá o deň neskôr informovala, že Teherán túto strategickú dopravnú trasu dočasne uzavrie z dôvodu „bezpečnostných a námorných obáv“ súvisiacich s paľbou ostrou muníciou.
Vojenské cvičenie Teheránu a Moskvy prichádza v čase, keď Irán absolvoval druhé kolo rokovaní so Spojenými štátmi o jeho jadrovom programe. Po utorkových rozhovoroch vo švajčiarskej Ženeve šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí uviedol, že obe krajiny sa zhodli na základných princípoch, ktoré by mohli pripraviť pôdu na dosiahnutie jadrovej dohody. Viceprezident USA J.D. Vance však vyhlásil, že Irán stále nie je ochotný uznať všetky „červené čiary“ stanovené Trumpom pre diplomatické riešenie.
Americký prezident Donald Trump na Blízkom východe ešte v januári nasadil vojnovú loď USS Abraham Lincoln. Minulý týždeň potvrdil, že do regiónu vyslal aj druhú lietadlovú loď - USS Gerald R. Ford. Podľa jeho slov by mala čoskoro vyplávať z Karibiku.
Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v utorok pohrozil, že americké vojnové lode na Blízkom východe môže Teherán potopiť.
