V Ontáriu sa zrútil vojenský vrtuľník, dvaja vojaci zahynuli

Ottawa 21. júna (TASR) - Dvaja kanadskí vojaci zahynuli v utorok pri páde vojenského vrtuľníka do rieky Ottawa. Ďalších dvoch členov posádky sa podarilo zachrániť a boli hospitalizovaní. Uviedol to kanadský premiér Justin Trudeau, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Vojenský vrtuľník CH147 Chinook sa zrútil v utorok krátko po polnoci miestneho času neďaleko vojenskej základne v meste Petawawa v provincii Ontário, spresnila armáda.



Kanadský premiér vyjadril rodinám i kolegom obetí úprimnú sústrasť. Dodal, že nehoda bude dôkladne vyšetrená.



V roku 2020 zahynulo šesť ľudí pri páde kanadského vrtuľníka do Stredozemného mora pri gréckom pobreží, pripomína Reuters.