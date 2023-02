V opakovaných voľbách v Berlíne hrozí vládnej SPD porážka

Berlín 12. februára (TASR) - Sociálni demokrati nemeckého kancelára Olafa Scholza čelia vyhliadke na zahanbujúcu prehru v opakovaných regionálnych voľbách v Berlíne. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Prieskumy verejnej mienky favorizujú opozičných kresťanských demokratov (CDU) pred Scholzovou SPD. Ak by tento trend potvrdili aj voliči, CDU by prvýkrát za viac ako 20 rokov zvíťazila v regionálnom hlasovaní v hlavnom meste. To by zároveň zmenilo rovnováhu síl v Bundesrate, hornej komore parlamentu, ktorá zastupuje spolkové krajiny.



Súčasná primátorka Franziska Giffeyová reprezentuje nejednotnú koalíciu SPD, Zelených a krajne ľavicovej strany Die Linke. Opakovanie volieb nazvala "zložitou a náročnou situáciou v súčasnej kríze", keď pre vojnu na Ukrajine prudko vzrástli ceny energií. Verejnosť však radnici vyčíta aj násilie počas novoročných osláv a ťahanice v dopravnej politike mesta.



Vyzývateľ primátorky Kai Wegner z CDU by ju mohol vystriedať, ak by jeho strana získala 25 percent hlasov, ako naznačujú prieskumy verejnej mienky.



Aj v prípade víťazstva však bude CDU v berlínskom Senáte odkázaná na vytvorenie koalície. Giffeyovej to zároveň ponúka priestor na preskupenie politických síl a prípadné zotrvanie vo funkcii.



Voľby 26. septembra 2021 boli chaotické a porušovali základné demokratické štandardy. Ústavný súd preto rozhodol, že voliči sa v nemeckom hlavnom meste a jednej zo 16 spolkových krajín vrátia k volebným urnám. Ide len o druhý prípad v nemeckej povojnovej histórii. Predtým sa po nezrovnalostiach pri hlasovaní museli opakovať voľby v Hamburgu v roku 1991.