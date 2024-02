V opakovaných voľbách v Berlíne si mierne polepšili CDU a AfD

Berlín 11. februára (TASR) — Mierne zisky pre opozičnú konzervatívnu Kresťanskodemokratickú úniu (CDU) a pravicovo populistickú Alternatívu pre Nemecko (AfD) prinieslo nedeľňajšie čiastočné opakovanie spolkových parlamentných volieb v nemeckej metropole Berlín. V porovnaní so septembrom 2021 si o niečo pohoršili sociálni demokrati (SPD), Zelení a liberáli z FDP, vyplýva podľa agentúry DPA z údajov volebnej komisie.



Najsilnejšou stranou zostáva aj po nedeli SPD so ziskom 22,3 percenta hlasov, čo je o 1,2 percentuálneho bodu menej ako pred dva a pol rokom. Tesne za ňou sa umiestnili Zelení s 22 percentami (-0,3). FDP získala 8,1 percenta hlasov (-0,9).



CDU dostala 17,2 percenta hlasov (+1,3), AfD si polepšila na 9,4 percenta (+1,0). Zisk 11,5 percenta strany Ľavica sa prakticky nezmenil (+0,1).



Tieto údaje nie sú výsledkami nedeľňajších čiastkových volieb, ale novými platnými výsledkami volieb z 26. septembra 2021. Keďže nedeľňajšie opakované hlasovanie sa týkalo iba dvanástich volebných obvodov, respektíve 455 z 2256 volebných okrskov, na väčšinu vlády sociálnodemokratického kancelára Olafa Scholza v Spolkovom sneme nebude mať žiadny vplyv.



Čiastočné opakovanie volieb v Berlíne nariadil vlani v decembri Spolkový ústavný súd, pretože hlasovanie v roku 2021 sprevádzali boli v mnohých volebných miestnostiach organizačné problémy. Volebná účasť bola podľa očakávania nízka.



Opakované voľby mali niektoré zvláštnosti. Stranám nebolo umožnené postaviť nových kandidátov a hlasovací lístok musel vyzerať ako v roku 2021. Viedlo to napríklad k tomu, že opäť formálne kandidovala bývalá poslankyňa Spolkového snemu AfD Birgit Malsacková-Winkemannová, ktorá je od decembra 2022 vo väzbe. Svoj výsledok z roku 2021 si vylepšila o 0,2 percentuálneho bodu, keď vo volebnom obvode Steglitz-Zehlendorf získala 5,5 percenta hlasov.