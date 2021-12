V opatrovateľskom domove v Nemecku zomrelo na covid 28 ľudí

Jena 7. decembra (TASR) - Výskyt koronavírusu v opatrovateľskom domove v strednom Nemecku vyústil k utorku do 28 úmrtí, oznámil hovorca prevádzkovateľa. Celkovo 22 z obetí nebolo chránených úplným zaočkovaním, píše tlačová agentúra DPA.



Podľa okresného úradu, pod ktorý patrí mesto Rudolstadt v nemeckej spolkovej krajine Durínsko, nebola zaočkovaná tretina z vyše 140 obyvateľov domova.



Za posledných niekoľko dní prišli správy o tomto prípade viackrát: v piatok 3. decembra hlásil okresný úrad 18 úmrtí.



Prípad vyvolal cez víkend reakcie v celom Nemecku. Budúci minister zdravotníctva Karl Lauterbach zareagoval na situáciu so zdesením a označil ju za "totálny nerozum". Podľa durínskeho ministerstva zdravotníctva dostal domov dostatok ponúk na očkovanie klientov.



Tragické udalosti majú pôvod vo vedomom odmietaní očkovania samotnými obyvateľmi domova a ich príbuznými, oznámil hovorca.



Skupina poslancov zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) v krajinskom parlamente Durínska sa však stavia kriticky voči plánom centrálnej spolkovej vlády nariadiť zamestnancom opatrovateľských domovov povinné očkovanie.



"Ak to urobíme, riskujeme, že ľudia, ktorí sú nákazou obzvlášť ohrození, sa nechajú ovládnuť falošným pocitom bezpečia," vysvetľoval v utorok predstaviteľ skupiny spomínaných poslancov Thomas Kemmerich.



V súčasnosti je zaočkovaných 83 percent šesťdesiatnikov Durínska. A tam musíme začať, uviedol Kemmerich. "Naším mottom musí byť: zaočkujme tých správnych ľudí!" dodal.



FDP tvorí časť prichádzajúcej trojčlennej koalície, ktorá zostavuje centrálnu vládu v Berlíne spolu so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD) a Zelenými.