V Osake sa konal otvárací ceremoniál svetovej výstavy Expo 2025

Osaka 12. apríla (TASR) — Otvárací ceremoniál Svetovej výstavy Expo 2025 sa v sobotu konal v japonskom meste Osaka. Zúčastnil sa na ňom aj cisár Naruhito s manželkou Masako, ako aj približne 1300 hostí vrátane zástupcov 158 zúčastnených krajín a území. Brány Expa 2025 sa pre návštevníkov po prvý raz otvoria v nedeľu o 09.00 h miestneho času (03.00 h SELČ). TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu japonskej televízie NHK.



„Úprimne dúfam, že výstava Expo 2025 v Osake poskytne ľuďom z celého sveta príležitosť rešpektovať nielen svoj vlastný život, ale aj životy iných ľudí a rôzne formy života, ktoré existujú v prírode. Okrem toho by ich mala inšpirovať k spolupráci pri vytváraní udržateľnej budúcnosti,“ povedal Naruhito s odkazom na motto výstavy „Tvoríme budúcnosť pre naše životy“.



Japonský premiér Išiba Šigeru povedal, že svet je v súčasnosti v mnohých sférach rozdelený. „Verím, že v časoch, ako sú tieto, je dôležité, aby sa ľudia z celého sveta stretli a diskutovali o téme života,“ dodal.



Zastúpenie na Expe 2025 má aj Slovenská republika. Cieľom expozície v slovenskom pavilóne je predstaviť krajinu ako atraktívnu destináciu v oblasti cestovného ruchu a podnikania. Národný deň SR sa uskutoční 10. septembra.



Prvá svetová výstava sa konala v Londýne v roku 1851. Svetové výstavy sa konajú každých päť rokov, dejiskom predchádzajúcej bol od októbra 2020 do apríla 2021 Dubaji.



Výstava v Osake bude otvorená do 13. októbra. Organizátori očakávajú vyše 28 miliónov návštevníkov, z toho viac ako 140.000 už v prvý deň. Predaj vstupeniek však viazne – pred otvorením Expa sa ich predalo len 8,7 milióna, hoci sa počítalo so 14 miliónmi.