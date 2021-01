V Osle zavádzajú v reakcii na britský variant prísne reštrikcie

Oslo 23. januára (TASR) - Nórska vláda oznámila v sobotu sprísnenie epidemiologických opatrení pre oblasť hlavného mesta Oslo a jeho okolia. Reštrikcie sú najprísnejšími od vlaňajšieho marca. Vláda sa ich rozhodla zaviesť v reakcii na britský variant nového koronavírusu, ktorý zaznamenali v domove pre seniorov pri Osle, uvádza agentúra AFP.



Otvorené budú môcť ostať len obchody ponúkajúce základný tovar dennej potreby. Jednotlivé samosprávy budú môcť rozhodnúť o zatvorení základných škôl a zavedení dištančného vzdelávania pre žiakov stredných škôl. Obyvateľov oblasti úrady vyzvali, aby sa mimo domova pohybovali čo najmenej a jedávali len v kruhu rodiny.



"V desiatich okresoch zavádzame najprísnejšie opatrenia od vlaňajšieho marca... na niektorých miestach ideme ešte ďalej než v marci," povedal na tlačovej konferencii nórsky minister zdravotníctva Bent Höie s tým, že "každodenný život sa skomplikuje mnohým" obyvateľom. Dodal, že vláda teraz robí všetko pre to, aby zastavila šírenie vírusu a opatrenia mohla čo najskôr uvoľniť.



Okrem pohrebov sú zakázané všetky verejné podujatia - v interiéri aj vonku. Reštaurácie môžu fungovať len prostredníctvom osobného odberu či donášok.



Opatrenia zostanú v platnosti prinajmenšom do 31. januára. Vláda ich zaviedla po tom, ako bol britský variant nového koronavírusu zaznamenaný v domove dôchodcov v obci Nordre Follo ležiace približne 30 kilometrov juhovýchodne od Osla.



Podľa údajov nórskeho inštitútu verejného zdravia zomreli dvaja vyše 90-roční obyvatelia zmieneného domova, ktorí boli nakazení britským variantom. Celkovo sa v domove koronavírusom dosiaľ infikovalo 22 zamestnancov a 12 seniorov, zatiaľ však nie je zrejmé, či majú všetci britský variant. Úradom sa zároveň ešte nepodarilo vypátrať, odkiaľ sa tento variant do domova dostal, uvádza AFP.



Britský premiér Boris Johnson v piatok uviedol, že nový variant koronavírusu, ktorý zistili v Británii, môže byť nielen nákazlivejší, ale aj smrteľnejší. Britskí experti v sobotu tvrdenie o smrteľnosti mierne spochybnili s tým, že momentálne je naň primálo dôkazov. Zmienený variant už zaznamenali vo vyše 60 krajinách sveta, a to vrátane Číny, v ktorej pred pandémia pred vyše rokom vypukla.