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V Osle odhalili pamätník obetiam teroristických útokov z roku 2011
Nasledovník trónu a korunný princ Haakon v nedeľu podľa AFP navštívil aj nové Centrum 22. júla, ktoré dokumentuje teroristické útoky z júla 2011.
Autor TASR
Oslo 19. júla (TASR) - V nórskom hlavnom meste Oslo odhalili v nedeľu pamätník venovaný 77 obetiam teroristických útokov, ktoré v roku 2011 spáchal pravicový extrémista Anders Behring Breivik. Na ceremónii sa zúčastnili preživší, pozostalí, korunný princ Haakon i predstavitelia vlády. V stredu uplynie 15 rokov od najtragickejšieho masakru v čase mieru v dejinách Nórska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Breivik 22. júla 2011 odpálil bombu neďaleko vládnych úradov v Osle, pričom zabil osem ľudí, a potom zastrelil 69 mladých ľudí v letnom tábore mládežníckeho krídla Strany práce (AP) na ostrove Utöya. Masové vraždenie odôvodnil pravicovo-extrémistickými a islamofóbnymi motívmi.
Pamätník sa nachádza v zrekonštruovanej vládnej štvrti v Osle. Sú na ňom vyryté mená všetkých 77 obetí a zdobí ho 12 metrov vysoká mozaika zobrazujúca malého brodivého vtáka a steblá trávy zrkadliace sa vo vode. Dielo vytvoril nórsky umelec Matias Faldbakken, ktorý povedal, že tohto vtáka videl na ostrove Utöya.
Pred 15 rokmi sa odohral „brutálny útok nielen na jednotlivcov, ale aj na našu demokraciu,“ povedala pri odhalení pamätníka vedúca podporného združenia pre obete a preživších Merete Stamneshagenová,
Nasledovník trónu a korunný princ Haakon v nedeľu podľa AFP navštívil aj nové Centrum 22. júla, ktoré dokumentuje teroristické útoky z júla 2011.
Breivik bol v roku 2012 odsúdený na 21 rokov väzenia s možnosťou opakovaného predlžovania, čo bol v tom čase v Nórsku najprísnejší trest. Jeho žiadosti o predčasné prepustenie z väzenia súdy doteraz vždy zamietli.
Breivik 22. júla 2011 odpálil bombu neďaleko vládnych úradov v Osle, pričom zabil osem ľudí, a potom zastrelil 69 mladých ľudí v letnom tábore mládežníckeho krídla Strany práce (AP) na ostrove Utöya. Masové vraždenie odôvodnil pravicovo-extrémistickými a islamofóbnymi motívmi.
Pamätník sa nachádza v zrekonštruovanej vládnej štvrti v Osle. Sú na ňom vyryté mená všetkých 77 obetí a zdobí ho 12 metrov vysoká mozaika zobrazujúca malého brodivého vtáka a steblá trávy zrkadliace sa vo vode. Dielo vytvoril nórsky umelec Matias Faldbakken, ktorý povedal, že tohto vtáka videl na ostrove Utöya.
Pred 15 rokmi sa odohral „brutálny útok nielen na jednotlivcov, ale aj na našu demokraciu,“ povedala pri odhalení pamätníka vedúca podporného združenia pre obete a preživších Merete Stamneshagenová,
Nasledovník trónu a korunný princ Haakon v nedeľu podľa AFP navštívil aj nové Centrum 22. júla, ktoré dokumentuje teroristické útoky z júla 2011.
Breivik bol v roku 2012 odsúdený na 21 rokov väzenia s možnosťou opakovaného predlžovania, čo bol v tom čase v Nórsku najprísnejší trest. Jeho žiadosti o predčasné prepustenie z väzenia súdy doteraz vždy zamietli.