V Ostrave protestovalo 2000 ľudí proti koronavírusovým opatreniam

Ostrava 20. júla (TASR) - Najmenej 2000 ľudí demonštrovalo v pondelok v Ostrave proti opätovnému zavedeniu epidemiologických opatrení na území Moravskosliezskeho kraja, informoval portál Novinky.cz.



Išlo o jednu z najväčších demonštrácií v Ostrave od roku 1989.



Protestujúcim sa nepáčil postup českého ministerstva zdravotníctva a Krajskej hygienickej stanice v Ostrave, ktoré znovuzavedenie opatrení oznámili v piatok zo dňa na deň. Niektorí žiadali odstúpenie ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha, iní rezignáciu celej vlády.



Novozavedený zákaz verejných podujatí s účasťou viac ako 100 ľudí demonštranti označili za nepochopiteľný, keďže sú zároveň otvorené nákupné centrá. Rečníci takisto poukázali na fakt, že v baniach v okrese Karviná, odkiaľ sa vírus rozšíril do zvyšku kraja, nebola okamžite po vypuknutí nákazy zastavená ťažba.



Organizátor protestu Přemysl Bureš označil dianie okolo opatrení za fiasko.



"Ostrava odmieta byť naďalej regiónom porobených, mlčiacich a ľahko manipulovateľných ľudí," povedal.



Na pódium sa postavila aj matka jedného z baníkov, ktorá vedenie ťažobnej spoločnosti OKD obvinila z klamstva o tom, že baňa Darkov bola uzavretá a nachádzajú sa v nej iba pracovníci údržby.



"Môj syn nerobí v Darkove údržbu, ale aj tak ďalej chodí do práce," vyhlásila.



Minister Vojtěch už predtým uviedol, že rezignovať nemieni. V nedeľu však povedal, že zotrvanie vo funkcii by mala zvážiť riaditeľka Krajskej hygienickej stanice v Ostrave Pavla Svrčinová.