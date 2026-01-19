< sekcia Zahraničie
V Ostrave sa zrazili električky, dve osoby sa zranili
V čase nehody v nich bolo 11 ľudí.
Autor TASR
Praha 19. januára (TASR) - Záchranné zložky zasahovali v pondelok ráno v Ostrave na Svinovských mostoch, kde sa zrazili dve električky. V čase nehody v nich bolo 11 ľudí, dvaja z nich utrpeli zranenia. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz.
Podľa predbežných správ šoférka jednej z električiek pravdepodobne nestihla dobrzdiť pri príchode na zástavku. „Dopravní policajti zistili, že vodička jednej z električiek narazila zozadu do už stojacej električky. K nehode došlo v pondelok ráno pred 4.30 h. Na mieste zasahujú všetky zložky záchranného systému,“ oznámila hovorkyňa ostravskej polície Pavla Jiroušková. Informovala o dvoch zranených osobách, ktoré ošetrili zdravotníci. „Aktuálne sa postupne obnovuje premávka,“ upresnila hovorkyňa ešte pred siedmou hodinou.
Šoférka v strednom veku zostala po náraze zakliesnená vo vozidle. „Zasahujúci záchranári jej dali ešte pred začiatkom vyslobodzovacích prác lieky na stlmenie bolesti... po vyslobodení ju uložili do vákuového matraca a zaistili jej tepelný komfort. Žena utrpela vážne poranenie dolnej končatiny,“ povedal hovorca záchranárov. Následne ju previezli na urgentný príjem do Fakultnej nemocnice Ostrava, kam dopravili aj 59-ročného cestujúceho s poraneniami hlavy a rúk.
Podľa predbežných správ šoférka jednej z električiek pravdepodobne nestihla dobrzdiť pri príchode na zástavku. „Dopravní policajti zistili, že vodička jednej z električiek narazila zozadu do už stojacej električky. K nehode došlo v pondelok ráno pred 4.30 h. Na mieste zasahujú všetky zložky záchranného systému,“ oznámila hovorkyňa ostravskej polície Pavla Jiroušková. Informovala o dvoch zranených osobách, ktoré ošetrili zdravotníci. „Aktuálne sa postupne obnovuje premávka,“ upresnila hovorkyňa ešte pred siedmou hodinou.
Šoférka v strednom veku zostala po náraze zakliesnená vo vozidle. „Zasahujúci záchranári jej dali ešte pred začiatkom vyslobodzovacích prác lieky na stlmenie bolesti... po vyslobodení ju uložili do vákuového matraca a zaistili jej tepelný komfort. Žena utrpela vážne poranenie dolnej končatiny,“ povedal hovorca záchranárov. Následne ju previezli na urgentný príjem do Fakultnej nemocnice Ostrava, kam dopravili aj 59-ročného cestujúceho s poraneniami hlavy a rúk.