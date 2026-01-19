Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 19. január 2026Meniny má Drahomíra a Mário
< sekcia Zahraničie

V Ostrave sa zrazili električky, dve osoby sa zranili

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V čase nehody v nich bolo 11 ľudí.

Autor TASR
Praha 19. januára (TASR) - Záchranné zložky zasahovali v pondelok ráno v Ostrave na Svinovských mostoch, kde sa zrazili dve električky. V čase nehody v nich bolo 11 ľudí, dvaja z nich utrpeli zranenia. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz.

Podľa predbežných správ šoférka jednej z električiek pravdepodobne nestihla dobrzdiť pri príchode na zástavku. „Dopravní policajti zistili, že vodička jednej z električiek narazila zozadu do už stojacej električky. K nehode došlo v pondelok ráno pred 4.30 h. Na mieste zasahujú všetky zložky záchranného systému,“ oznámila hovorkyňa ostravskej polície Pavla Jiroušková. Informovala o dvoch zranených osobách, ktoré ošetrili zdravotníci. „Aktuálne sa postupne obnovuje premávka,“ upresnila hovorkyňa ešte pred siedmou hodinou.

Šoférka v strednom veku zostala po náraze zakliesnená vo vozidle. „Zasahujúci záchranári jej dali ešte pred začiatkom vyslobodzovacích prác lieky na stlmenie bolesti... po vyslobodení ju uložili do vákuového matraca a zaistili jej tepelný komfort. Žena utrpela vážne poranenie dolnej končatiny,“ povedal hovorca záchranárov. Následne ju previezli na urgentný príjem do Fakultnej nemocnice Ostrava, kam dopravili aj 59-ročného cestujúceho s poraneniami hlavy a rúk.
.

Neprehliadnite

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ

OTESTUJTE SA: Viete, akým záľubám sa venujú títo ľudia?

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily