V otázke národnej bezpečnosti sa používa dvojaký meter, tvrdí Lamová

Hongkong 2. júna (TASR) - Najvyššia predstaviteľka Hongkongu Carrie Lamová v utorok kritizovala zahraničné vlády, že v otázke národnej bezpečnosti používajú dvojaký meter. Ako príklad uviedla prebiehajúce nepokoje v USA v súvislosti so smrťou Afroameričana Georgea Floyda, kde poukázala na to, ako sa správanie krajín mení, ak sa protesty týkajú domova, informovala agentúra AP.



USA, Británia a niektoré ďalšie západné demokracie minulý rok ostro kritizovali zásahy polície proti protivládnym protestom v Hongkongu. Lamová tiež poukázala na nedávnu kritiku čínskeho zákona o národnej bezpečnosti, ktorý mnohé krajiny odsúdili, že ukončí autonómiu Hongkongu - osobitnej administratívnej oblasti Číny - a že porušuje princíp "jedna krajina, dva systémy".



"Národnú bezpečnosť vo svojej krajine berú (zahraničné vlády) veľmi vážne, ale na bezpečnosť našej krajiny, najmä v súvislosti so situáciou v Hongkongu, sa pozerajú cez ružové okuliare", uviedla hongkonská predstaviteľka.



Lamová v stredu v Pekingu povedie delegáciu vedúcich predstaviteľov Hongkongu, aby čínskym vládnym predstaviteľom ozrejmili svoje stanoviská k plánovanému zákonu pre Hongkong.



Minulý týždeň vo štvrtok čínsky parlament schválil rozhodnutie na jeho vytvorenie, ktorý územiu zakazuje podvratnú činnosť voči centrálnej vláde v Pekingu, ako boli napríklad minuloročné prodemokratické protesty, ktoré viedli k násilným stretom polície a demonštrantov.



V reakcii na tento zákon sa americký prezident Donald Trump v piatok vyjadril, že podnikne "kroky na zrušenie preferenčného zaobchádzania s Hongkongom ako so samostatným colným a cestovným územím", a Číne pohrozil sankciami.