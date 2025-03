V Oxforde odsúdili zlodejov zlatej záchodovej misy

Oxford 19. marca (TASR) - Oxfordský súd v utorok uznal troch mužov vinných z krádeže a speňaženia 18-karátovového zlatého záchoda z anglického zámku Blenheim. Umelecké dielo bolo poistené na hodnotu 4,75 milióna libier. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP a webu Sky News.



Tridsaťdeväťročného Michaela Jonesa oxfordský súd uznal vinným z krádeže. S najmenej dvoma ďalšími ľuďmi pomocou kladív a páčidiel 14. septembra 2019 rozbili na zámku okno a v priebehu piatich minút vytrhli funkčný zlatý záchod z miesta inštalácie. Incident v kúpeľni spôsobil "vážne škody a zatopenie" budovy.



Zločin naplánoval James Sheen (40), ktorý sa priznal ku krádeži, sprisahaniu a predaju majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti. Jeho DNA sa našla na kladive na mieste činu aj v ukradnutom nákladnom aute Isuzu použitom pri krádeži. Na teplákoch zabavených v jeho dome boli stovky drobných zlatých úlomkov.



Zlatú záchodovú misu predal Frederickovi Doeovi (36), ktorého odsúdili za pokus privlastniť si majetok pochádzajúci z trestnej činnosti. Štvrtého muža zapojeného do prípadu súdna porota oslobodila.



Trest pre Jonesa a Sheena bude vynesený v termíne, ktorý súd ešte nestanovil. Doe bude odsúdený 19. mája.



Žalobca Julian Christopher počas procesu povedal, že do krádeže bolo zapojených päť mužov, ale chytili iba Jonesa a Sheena. Zlatý záchod sa už nenašiel a podľa žaloby dielo bolo pravdepodobne "rozbité alebo roztavené a predané ďalej krátko po ukradnutí".



Deň pred krádežou Jones záchod na Blenheimskom zámku sám využil počas prieskumu situácie. Na otázku, aké to bolo, odpovedal: "Skvelé."



Zlatý záchod so satirickým názov "Amerika" vytvoril taliansky konceptuálny umelec Maurizio Cattelan s cieľom posmešne kritizovať nadmerné bohatstvo. Jeho dielo vážilo približne 98 kilogramov a pri vtedajšej cene zlata malo hodnotu asi 2,8 milióna libier. V minulosti bolo vystavené v Guggenheimovom múzeu v New Yorku.