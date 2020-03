V Pakistane evidujú 1000 prípadov nákazy koronavírusom

Islamabad 25. marca (TASR) - V Pakistane zaznamenali doposiaľ 1000 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na miestne ministerstvo zdravotníctva.



Za posledných 12 hodín zaevidovali približne 100 nových prípadov.



Prvú nákazu koronavírusom hlásili v Pakistane 26. februára a doteraz jej podľahlo najmenej sedem ľudí.



Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že v krajine je viac ako 7000 podozrivých prípadov nákazy a vláda prijíma všetky potrebné kroky v boji so šírením koronavírusu.



Úrady rozhodli, že od 26. marca do 2. apríla budú pozastavené všetky vnútroštátne letové operácie s výnimkou nákladných a špeciálnych letov. V krajine už predtým pozastavili medzinárodné lety - toto opatrenie má platiť do 4. apríla.



Vláda v Islamabade preventívne uzavrela hranice s Afganistanom a Iránom a do konca marca zrušila vyučovanie v školách.



Pakistan je piatou najľudnatejšou krajinou sveta s viac ako 220 miliónmi obyvateľov. Má k dispozícii iba 2000 pľúcnych ventilátorov a trpí nedostatkom ochranných pomôcok pre zdravotnícky personál.