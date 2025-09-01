Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Pakistane havaroval vládny vrtuľník

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Vrtuľník havaroval v okrese Diámir okolo 10.00 h miestneho času (7.00 h SELČ).

Autor TASR
Islamabad 1. septembra (TASR) - Na severe Pakistanu sa v pondelok zrútil vrtuľník patriaci vláde regiónu Gilgit-Baltistan. Všetkých päť ľudí na palube podľa tamojšej polície zahynulo, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Policajný dôstojník z tohto okresu pre AFP uviedol, že vrtuľník vykonával skúšobné pristátie na navrhnutej novej pristávacej ploche v horskej turistickej oblasti, keď sa zrútil. „Medzi zabitými boli dvaja piloti a traja technici,“ dodal.

AFP pripomína, že v Pakistane došlo v posledných rokoch k viacerým smrteľným haváriám vrtuľníkov. V roku 2022 zahynulo päť vojakov a jeden z najvyšších veliteľov armády po tom, ako sa ich vrtuľník zrútil počas protipovodňových operácií v juhozápadnej provincii Balúčistan.
