V Pakistane havaroval vládny vrtuľník
Autor TASR
Islamabad 1. septembra (TASR) - Na severe Pakistanu sa v pondelok zrútil vrtuľník patriaci vláde regiónu Gilgit-Baltistan. Všetkých päť ľudí na palube podľa tamojšej polície zahynulo, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Policajný dôstojník z tohto okresu pre AFP uviedol, že vrtuľník vykonával skúšobné pristátie na navrhnutej novej pristávacej ploche v horskej turistickej oblasti, keď sa zrútil. „Medzi zabitými boli dvaja piloti a traja technici,“ dodal.
AFP pripomína, že v Pakistane došlo v posledných rokoch k viacerým smrteľným haváriám vrtuľníkov. V roku 2022 zahynulo päť vojakov a jeden z najvyšších veliteľov armády po tom, ako sa ich vrtuľník zrútil počas protipovodňových operácií v juhozápadnej provincii Balúčistan.
