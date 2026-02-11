< sekcia Zahraničie
V Pakistane militanti zabili päť policajtov
Polícia upresnila, že sa dostala pod paľbu počas operácie proti militantom na predmestí Déra Ismaíl Chán.
Autor TASR
Islamabad 11. februára (TASR) - Militanti zabili piatich príslušníkov polície v stredu na severovýchode Pakistanu, uviedla polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Polícia upresnila, že sa dostala pod paľbu počas operácie proti militantom na predmestí Déra Ismaíl Chán. Militanti spustili paľbu z úkrytu v lese a polícia pri odvetnej paľbe usmrtila štyroch z nich. K útoku sa doposiaľ nikto neprihlásil.
Mesto pri afganskej hranici je už dlho centrom islamistických militantov, najmä z pakistanskej vetvy hnutia Taliban (Tehríke Tálibán Pákistán - TTP). Militanti podnikajú častejšie násilné operácie od roku 2022, kedy TTP zrušili prímerie s Islamabadom.
V piatok zahynulo pri samovražednom bombovom útoku viac ako 30 ľudí v mešite v Islamabade, pripomína AFP
Polícia upresnila, že sa dostala pod paľbu počas operácie proti militantom na predmestí Déra Ismaíl Chán. Militanti spustili paľbu z úkrytu v lese a polícia pri odvetnej paľbe usmrtila štyroch z nich. K útoku sa doposiaľ nikto neprihlásil.
Mesto pri afganskej hranici je už dlho centrom islamistických militantov, najmä z pakistanskej vetvy hnutia Taliban (Tehríke Tálibán Pákistán - TTP). Militanti podnikajú častejšie násilné operácie od roku 2022, kedy TTP zrušili prímerie s Islamabadom.
V piatok zahynulo pri samovražednom bombovom útoku viac ako 30 ľudí v mešite v Islamabade, pripomína AFP