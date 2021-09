Záchranu českých horolezcov v Pakistane po ťažkostiach obnovili

Islamabad 13. septembra (TASR) - Dvaja českí horolezci, ktorí v nedeľu spoločne so svojim miestnym sprievodcom uviazli na pakistanskej hore Rakapoši, majú zdravotné problémy. Zásahové tímy medzitým obnovili záchrannú operáciu, ktorú pre zlé poveternostné podmienky v nedeľu prerušili. Informoval o tom v pondelok spravodajský portál iDNES.cz.



Horolezci Jakub Vlček a Petr Macek sú v nadmorskej výške takmer sedem tisíc metrov uviaznutí už dva dni. "Zatiaľ čo ich sprievodca je v dobrej kondícii a udržiava s nami kontakt, jeden z českých horolezcov trpí omrzlinami a druhému je zle," povedal pre pakistanský denník Dawn šéf pakistanského klubu alpinistov (ACP). Jeden z Čechov má podľa denníka Dawn akútnu horskú chorobu, ktorú spôsobuje nedostatok kyslíka vo vysokej nadmorskej výške. Na mieste je približne mínus 30 stupňov Celzia.



Trojica horolezcov úspešne zdolala 7788 metrov vysoký, veľmi ťažko dostupný vrchol v piatok, a následne začala zostupovať do tábora. Počas večera poslali SMS správy svojim blízkym, že sa dostali do ťažkostí. Vďaka satelitným telefónom sú s rodinami stále v kontakte, približuje iDNES.cz.



Podľa ACP zostala trojica v tábore nachádzajúcom sa príliš vysoko na to, aby tam po nich mohla prísť helikoptéra. Dva vojenské vrtuľníky, ktoré po trojici pátrali už včera, môžu vystúpiť maximálne do výšky 6000 metrov. Hľadanie komplikuje tiež hmla a oblačnosť, píše iDNES.cz.



Minister turizmu provincie Gilgit-Baltistán tvrdí, že českí horolezci išli na výstup bez povolenia. "Českí horolezci išli hore ešte pred vydaním vládneho povolenia, čo je neetické. Očakávame, že každý, kto sa zúčastní takýchto expedícií, bude v prípade núdze dodržiavať zákony a predpisy v záujme vlastnej bezpečnosti," napísal na sociálnej sieti Twitter Násir Ali Khán.



Rakapoši nachádzajúca sa v pohorí Karakoram je 27. najvyššou horou sveta. Miestni ju tiež nazývajú Duman - "matka mrakov". Medzi horolezcami je považovaná za jeden z najťažšie zdolateľných vrcholov, keďže zo základného tábora na vrchol je potrebné prekonať 5000 výškových metrov. Prvýkrát horu pokorili Briti Mike Banks a Tom Patey v roku 1958.