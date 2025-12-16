< sekcia Zahraničie
V Pakistane odsúdili duchovného zo zakázaného islamistického hnutia
Hnutie Ahmadíja je odnožou islamu, ale pakistanský parlament v roku 1974 vyhlásil jeho stúpencov za nemoslimov.
Autor TASR
Islamabad 16. decembra (TASR) - Pakistanský súd poslal na 35 rokov do väzenia vysokopostaveného predstaviteľa zakázaného extrémistickým islamistického hnutia Tehríke labbajk Pákistán (TLP), ktorý pred viac než rokom vyzýval na zabitie vtedajšieho predsedu najvyššieho súdu. Informovala o tom v utorok agentúra AP, píše TASR.
Duchovného Zahírula Hasana Šáha zadržali minulý rok po tom, čo sa na sociálnych sieťach objavilo video, na ktorom ponúkal asi 36.000 dolárov tomu, kto popraví v súčasnosti už bývalého hlavného sudcu Kázího Faíza Ísu. Toho vlani radikálne náboženské skupiny kritizovali za to, že prepustil na kauciu muža z moslimskej menšinovej sekty Ahmadíja v prípade obvinenia z rúhania sa.
Hnutie Ahmadíja je odnožou islamu, ale pakistanský parlament v roku 1974 vyhlásil jeho stúpencov za nemoslimov. Ich modlitebné miesta a domovy sú podľa AP často terčom sunnitov, ktorí ich považujú za kacírov.
Odsudzujúci verdikt za podnecovanie násilia si Šáh vypočul v pondelok na protiteroristickom súde v meste Láhaur v provincii Pandžáb. Došlo k tomu takmer dva mesiace po tom, čo hnutie TLP zakázala pakistanská vláda po potýčkach s políciou na protizraelskom zhromaždení, kde zahynulo päť ľudí.
Vodca TLP Saad Rizvi je od týchto potýčok nezvestný. Podľa polície ušiel do časti Kašmíru spravovanej Pakistanom počas nepokojov, ktoré sa začali začiatkom októbra po tom, ako viedol z Láhauru pochod na Islamabad.
